“Shock chino”: cómo los coches eléctricos del gigante asiático cambian el panorama para las marcas alemanas

La industria alemana sufre un fuerte impacto por el avance de los coches eléctricos chinos. Mientras las exportaciones alemanas a China caen casi un 10%, las importaciones desde china crecen, generando un déficit comercial récord. El sector del automóvil y de maquinaria es el más afectado: las exportaciones de coches y piezas se han desplomado más del 54% en tres años. Los chinos, apoyados por subsidios y precios más bajos, ganan terreno tanto en China como en Europa, obligando a las marcas alemanas a replantear su competitividad y estrategia

tul #1 tul
han tenido decadas para ponerse las pilas pero estaban muy ocupados haciendo trampas en las pruebas de emisiones y sobornando a legisladores para recibir mas dinero publico.
ochoceros #5 ochoceros
#1 Ahora encima los chinos pueden acceder a energía rusa barata mientras que los alemanes solo tienen en su territorio la mayor acumulación de soldados yankis en Europa, pero incapaces de defender siquiera su soberanía energética frente a un gran atentado terrorista pese a estar de maniobras en la zona.

Menos mal que los buenos yankis ahora les venden el gas :troll:
Asimismov #7 Asimismov
#5 gas ruso, por cierto.
sotillo #6 sotillo
#1 Se te olvida que siguen robando a los consumidores con el mantenimiento y con todo lo que pueden
azathothruna #3 azathothruna
Y por que no venden Mercedez a un Chino? :troll:
#4 Alberto_meneame
El impacto no lo sufren solo por los coches chinos sino por ser unos gilipollas con el ego tan alto que se pensaban que nadie sería capaz de superarles y hace más de 10 años que ya se avisaba a las marcas alemanas de esto.
DORO.C #2 DORO.C
“ponerse las pilas”. Bien jugado :-D
ixo #8 ixo
Y la solución es: seguir apostando por el vehículo de combustión, porque los usuarios no quieren comprar utilitarios eléctricos de 40-60.000 euros, ni cajas de cerillas sin apenas prestaciones de 20-25.000 euros.
Van a tener que restructurar todo el sector y cambiar-rebajar objetivos o directamente cerrar, ante la avalancha china que se les viene encima.
