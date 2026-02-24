“Shock chino”: cómo los coches eléctricos del gigante asiático cambian el panorama para las marcas alemanas

La industria alemana sufre un fuerte impacto por el avance de los coches eléctricos chinos. Mientras las exportaciones alemanas a China caen casi un 10%, las importaciones desde china crecen, generando un déficit comercial récord. El sector del automóvil y de maquinaria es el más afectado: las exportaciones de coches y piezas se han desplomado más del 54% en tres años. Los chinos, apoyados por subsidios y precios más bajos, ganan terreno tanto en China como en Europa, obligando a las marcas alemanas a replantear su competitividad y estrategia
| etiquetas: coches , electricos , china , alemania
Menos mal que los buenos yankis ahora les venden el gas
Van a tener que restructurar todo el sector y cambiar-rebajar objetivos o directamente cerrar, ante la avalancha china que se les viene encima.