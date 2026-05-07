Sheinbaum afea la "ignorancia" de Ayuso y critica a la oposición mexicana por darle pábulo

"Difícilmente el pueblo de México va a querer alguien que adore a Hernán Cortés", remarcó, a la vez que criticó la "ignorancia" de la política española sobre la historia. Asimismo, dirigió sus críticas al conservador Partido Acción Nacional (PAN) y a la oposición mexicana, al cuestionar que haya convocado a Ayuso como figura de referencia. La mandataria sostuvo que la derecha mexicana no recurrió a intelectuales mexicanos, sino a una representante de la derecha española, a la que acusó de venir a México a criticar los programas de bienestar