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Sheinbaum afea la "ignorancia" de Ayuso y critica a la oposición mexicana por darle pábulo

Sheinbaum afea la "ignorancia" de Ayuso y critica a la oposición mexicana por darle pábulo

"Difícilmente el pueblo de México va a querer alguien que adore a Hernán Cortés", remarcó, a la vez que criticó la "ignorancia" de la política española sobre la historia. Asimismo, dirigió sus críticas al conservador Partido Acción Nacional (PAN) y a la oposición mexicana, al cuestionar que haya convocado a Ayuso como figura de referencia. La mandataria sostuvo que la derecha mexicana no recurrió a intelectuales mexicanos, sino a una representante de la derecha española, a la que acusó de venir a México a criticar los programas de bienestar

| etiquetas: sheinbaum , ayuso , ignorancia , oposición
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8 comentarios
15 4 1 K 119 actualidad
karakol #1 karakol
Es sorprendente, bueno, no, la cantidad de envíos y variedad de temas que salen tras poner en el buscador "ayuso ignorante"

www.meneame.net/search?q=ayuso+ignorante
1 K 32
#2 Tensk
#1 Hombre, a ver, no quieras demostrar tu ignorancia. Cuando haces una búsqueda por varios términos, así sin más, el buscador de menéame hace un "OR", es decir, busca meneos que tengan la palabra Ayuso O la palabra ignorante. Es decir, que te saldrán cosas que tenga ambas palabras, solo una o sólo la otra.

Por ejemplo, buscando por "karakol ignorante" me salían unos 13.000 meneos, pero sólo por "karakol" un puñado.

No sé si es porque no lo sabías o porque querías engañar al personal, pero para que conste.
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vicus. #3 vicus.
Es que la oposición mexicana, tendrían que darse de cuenta de que Ayuso, insulto, no al gobierno, que también, sino al conjunto de los mexicanos y mexicanas, llamando a México narco estado.
1 K 28
#6 thekeeper *
#3 y aun asi, no es mentira, desde la oposicion al actual gobierno, siempre ha estado metido en asuntos muy turbios, es una pena, es un pais que me encanta, he viajado alli muchisimas veces (mi ex pareja es de alli) y es un pais donde el narco tiene el control
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#7 pirat
#3 zotes...
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curaca #5 curaca
"Difícilmente el pueblo de México va a querer alguien que adore a Hernán Cortés" pues depende, si sus antepasados eran mexicas, pues es más que probable que no la quieran, pero si son tlaxcaltecas o totonecas o texcocanos o Cholultecas o Huejotzingas o Chalcas pues a lo mejor le agradecen que sus antepasados no fueran sacrificados a Huitzilopochtli.
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#8 bizcobollo
La ignorancia de Ayuso es su mayor virtud frente a sus votantes.
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#4 Usuario22
Y esa es la solución con esa ignorante y mediocre: No darle bola, hacer cordón sanitario y no entrar a nada de lo que diga ella o su consorte.
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menéame