Sheinbaum afea la "ignorancia" de Ayuso y critica a la oposición mexicana por darle pábulo

"Difícilmente el pueblo de México va a querer alguien que adore a Hernán Cortés", remarcó, a la vez que criticó la "ignorancia" de la política española sobre la historia. Asimismo, dirigió sus críticas al conservador Partido Acción Nacional (PAN) y a la oposición mexicana, al cuestionar que haya convocado a Ayuso como figura de referencia. La mandataria sostuvo que la derecha mexicana no recurrió a intelectuales mexicanos, sino a una representante de la derecha española, a la que acusó de venir a México a criticar los programas de bienestar
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Por ejemplo, buscando por "karakol ignorante" me salían unos 13.000 meneos, pero sólo por "karakol" un puñado.
No sé si es porque no lo sabías o porque querías engañar al personal, pero para que conste.