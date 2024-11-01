El Sharp PC-2000, un híbrido más raro que un ornitorrinco: un PC portátil con radiocasete, del que sólo se fabricaron 200 unidades

Esta maravilla es una combinación imposible entre informática doméstica y equipo musical portátil callejero. Se denomina Sharp PC-2000, aunque sólo entre coleccionistas; su nombre oficial era Sharp MZ-80K / MZ-80C, de los MZ-80 «de toda la vida». Se consideraba un ordenador transportable multimedia (!) y la fecha de lanzamiento se data en 1979; anteriormente había también versiones sin la pantalla de TV el (MZ-80K). Llevaba un procesador Z80A a 2,0 MHz, 20 KB de memoria RAM, 4 KB de ROM y la pantalla podía mostrar 40 × 25 caracteres.