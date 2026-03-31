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Al Shara se reune con Starmer para advertir del grave impacto que tendría el cierre del estrecho de Ormuz (EN)

Al Shara se reune con Starmer para advertir del grave impacto que tendría el cierre del estrecho de Ormuz (EN)

El presidente sirio, Ahmad Al Shara, ofreció cooperación con el Reino Unido en sus prioridades migratorias durante reuniones de alto nivel que incluyeron conversaciones con el primer ministro Keir Starmer sobre la guerra de Irán.

| etiquetas: jolani , shara , al-qaeda , terrorismo , reino unido , guerra , reino unido
2 1 0 K 37 actualidad
4 comentarios
2 1 0 K 37 actualidad
Kasterot #2 Kasterot
Ojo al presi de Siria!!! Ha descubierto el hilo negro y que el agua moja.
Manda cojones hacer un articulo para un personaje así y titular con una obviedad
2 K 37
#3 Dav3n *
#2 Siempre hay un hueco en nuestros medios para los yihadistas diversity-friendly de cabecera xD

Pero tranquilos, con un poco de suerte el conflicto se expande a Siria y los largan de allí como merecen ser expulsados.
3 K 71
Qoshqarbaev #4 Qoshqarbaev *
La coalición Epstein reunida con Yihadistas mientras bombardea colegios y hospitales.

Esos que, al tiempo, intentan convencernos de que los malos son los otros.
1 K 32

menéame