Al Shara se reune con Starmer para advertir del grave impacto que tendría el cierre del estrecho de Ormuz (EN)

El presidente sirio, Ahmad Al Shara, ofreció cooperación con el Reino Unido en sus prioridades migratorias durante reuniones de alto nivel que incluyeron conversaciones con el primer ministro Keir Starmer sobre la guerra de Irán.
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Manda cojones hacer un articulo para un personaje así y titular con una obviedad
Pero tranquilos, con un poco de suerte el conflicto se expande a Siria y los largan de allí como merecen ser expulsados.
Esos que, al tiempo, intentan convencernos de que los malos son los otros.