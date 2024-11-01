Sexualidad y personas con discapacidad intelectual: una guía revindica "el derecho al disfrute respetuoso"

Plena inclusión Castilla-La Mancha ha presentado este viernes la guía “Sexualidad y planes de vida. El derecho al disfrute de una sexualidad plena, responsable, consentida, respetuosa y en condiciones de igualdad para todas las personas con discapacidad intelectual”, un trabajo pionero a nivel internacional que sitúa la sexualidad como un pilar esencial del bienestar, la inclusión y la autodeterminación personal.