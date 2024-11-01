edición general
Sexualidad y personas con discapacidad intelectual: una guía revindica "el derecho al disfrute respetuoso"

Plena inclusión Castilla-La Mancha ha presentado este viernes la guía “Sexualidad y planes de vida. El derecho al disfrute de una sexualidad plena, responsable, consentida, respetuosa y en condiciones de igualdad para todas las personas con discapacidad intelectual”, un trabajo pionero a nivel internacional que sitúa la sexualidad como un pilar esencial del bienestar, la inclusión y la autodeterminación personal.

#2 Katos
Aún recuerdo el escándalo del actor co discapacidad de los Goya qué apoyaba la prostitucion y el escándalo que supuso al pensar que se trataba de prostitución femenina

Y como se apaciguaron las voces al indicar que era gay y que por lo tanto se refería a prostitucion masculina que a nadie le importa una mierda. ¡¡!Potestad para romper culos!!!

Hipócresia ideológica.

www.elindependientedegranada.es/blog/telmo-putero
azathothruna #4 azathothruna
#2 Similar a la hipocresia de los fanboys de los amigos imaginarios
Pertinax #1 Pertinax *
Viniendo de Voces de Cuenca este envío tiene algo de poético.
rnd #3 rnd
"El derecho al disfrute de una sexualidad plena, responsable, consentida, respetuosa y en condiciones de igualdad para todas las personas con discapacidad intelectual”,

¿están hablando de los incels ?
azathothruna #5 azathothruna *
#3 En el futuro algunos diran:
"era mas barato pagarle una escort a un incel, que lamentar la muerte de un millon de personas"
#6 Almirantecaraculo
#3 los incels no son discapacitados, son gilipollas. Hoy en día a poco que seas un adulto funcional puedes disfrutar de una vida sexual plena y libre.
Pero claro, es más facil el pay to win, como en sus videojuegos favoritos.
Totalmente a favor de la asistencia sexual para personas enfermas o con necesidades especiales.
Pero ojo no confundir con ser un inadaptado social, de cualquier genero y atracción sexual.
