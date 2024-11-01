Setenta y cinco diputados británicos se alinean con una moción para imponer sanciones amplias a Israel por su actuación en Palestina

Un grupo de 75 parlamentarios de la Cámara de los Comunes del Reino Unido ha mostrado su respaldo a una moción que reclama la adopción de sanciones de amplio alcance contra Israel, en respuesta a la ofensiva en Gaza y a la situación en los territorios palestinos ocupados.El diputado Richard Burgon, impulsor de la propuesta, ha señalado que “75 diputados respaldan ya (su) moción parlamentaria para imponer sanciones generalizadas a Israel”, un texto que continúa sumando apoyos en Westminster y cuyo plazo de adhesión seguirá abierto durante...