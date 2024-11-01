edición general
El seseo gana terreno al ceceo y el 'vosotros' al 'ustedes': un nuevo 'Atlas de los acentos' actualiza el habla andaluza

Un investigador de la Universidad de Granada ha recopilado medio millón de audios para compararlos con los del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía, publicado también por la UGR en 1973

#7 Zerjillo
#6 Ojo, que a mí no me molestan los acentos. Pero está claro que cuando escuchas algo distinto te rechina un poco. Como cuando escuchas a un madrileño: "Paco la pegó (a María)". Que de primeras yo siempre pienso : ¿con que pegamento la pegó?
#8 TipejoGuti
#7 Es una cosa que me jode, un laísmo es una falta del lenguaje, es no entender cómo funciona tu propio idioma. Los modismos del Andaluz evolucionan el Español, no lo destruyen.
#10 Zerjillo
#8 Buenoooo, que cambiar el vosotros por ustedes tb se puede ver cómo que no sabéis conjugar los verbos... Dejémoslo en que todos hablamos "mal"... A nuestra manera.
#11 TipejoGuti
#10 Sabemos conjugar los verbos, usar los pronombres y artículos. El andaluz no habla mal, habla bien, habla en andaluz.
#9 crob
#4 tampoco sería tan reduccionista
Hay diferencias históricas y culturales. En Catalunya ha habido poca nobleza y poco latifundio, bastante participación política, tradición cooperativista y combativa.

Mi padre es murciano, diria que el el que que quiso integrarse se integró e incluso generó un nievo tipo de identidad colectiva.. Como mi padre, en el lado opuesto está mi tía que vota VOX y piensa que la cultura catalana es un insulto a España.

Mi mejor amigo es nacido en Lora del Río y…   » ver todo el comentario
#1 poxemita
Normal que el vosotros gane al ustedes, ahora por suerte hay menos señoricos que a mediados de siglo pasado con Franco.
#2 TipejoGuti
#1 Ese ustedes no es un tratamiento de cortesía, es directamente un sinónimo de vosotros y muchos lo seguimos usando de manera indistinta. Importante es señalar que si hablo con un mesetainer no utilizo la mayoría de modismos del dialecto andaluz porque la andalufobia tradicional y la falta de cultura confunden el no-madrileño con hablar mal.
#3 crob
#2 cierto
admito que a mi hasta cierto punto me pasa, o creo que la diáspora de los 50-70 que creó barrios de autoconstrucción marginadas tiene que ver
Hasta el punto que en Catalunya 'killo' significa quinqui, cutre, inculto
#4 TipejoGuti
#3 Lo he vivido, he sido el andalús de merda entre mis subordinados, que venía a quitarles los buenos trabajos a personas que no tenían ni la mitad de mi formación y experiencia, pero que con todos sus apellidos catalanes.
Con los impuestos y el sudor de los Andaluces (como de las provincias americanas) se han levantado las zonas industriales de España, hay territorios sumidos en la retórica nacionalista que prefieren ignorar su propia historia para justificar posiciones supremacistas. No es el caso del andalucismo, que rico en cultura como se sabe, sólo puede crecer cuando se comparte.
#5 Zerjillo
#2 Además hay una diferencia clara en la conjugación del verbo: "ustedes van" -> tratamiento de respeto. "Ustedes vais" -> forma usada fundamentalmente en Andalucia occidental, sustituyendo "vosotros" directamente por "ustedes". Yo soy de Graná y me suena horrible ese uso del ustedes, pero evidentemente no tiene ninguna importancia.
#6 TipejoGuti
#5 Es verdad que es más de Sevilla, con sevilla nos pasa un poco en Andalucía como con los Madriles en el resto de España, que parece que representa el dialecto normalizado cuando no es más que otro de los muchos... y ustedes los granainos lo sabéis que sois el foco cultural del oriente andaluz.
Pd: por eso me encanta El Jose cuando canta que "el acento de graná no vende ná"...¿no te gusta? pues te lo comes igual y verás como te acostumbras :-D
