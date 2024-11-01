El seseo gana terreno al ceceo y el 'vosotros' al 'ustedes': un nuevo 'Atlas de los acentos' actualiza el habla andaluza

Un investigador de la Universidad de Granada ha recopilado medio millón de audios para compararlos con los del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía, publicado también por la UGR en 1973
| etiquetas: universidad , granada , ceceso , seseo , acentos , andalucía
Hay diferencias históricas y culturales. En Catalunya ha habido poca nobleza y poco latifundio, bastante participación política, tradición cooperativista y combativa.
Mi padre es murciano, diria que el el que que quiso integrarse se integró e incluso generó un nievo tipo de identidad colectiva.. Como mi padre, en el lado opuesto está mi tía que vota VOX y piensa que la cultura catalana es un insulto a España.
Mi mejor amigo es nacido en Lora del Río y… » ver todo el comentario
admito que a mi hasta cierto punto me pasa, o creo que la diáspora de los 50-70 que creó barrios de autoconstrucción marginadas tiene que ver
Hasta el punto que en Catalunya 'killo' significa quinqui, cutre, inculto
Con los impuestos y el sudor de los Andaluces (como de las provincias americanas) se han levantado las zonas industriales de España, hay territorios sumidos en la retórica nacionalista que prefieren ignorar su propia historia para justificar posiciones supremacistas. No es el caso del andalucismo, que rico en cultura como se sabe, sólo puede crecer cuando se comparte.
Pd: por eso me encanta El Jose cuando canta que "el acento de graná no vende ná"...¿no te gusta? pues te lo comes igual y verás como te acostumbras