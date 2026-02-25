edición general
El servicio secreto anotó rumores sobre reuniones del rey Juan Carlos con militares implicados en el golpe mientras los juzgaban

El servicio secreto anotó rumores sobre reuniones del rey Juan Carlos con militares implicados en el golpe mientras los juzgaban

Transcurrido un año del intento de golpe de Estado del 23-F, un agente del servicio secreto de la época, el CESID, alertó a sus jefes de que había recogido información en Santander acerca de conversaciones del rey Juan Carlos I con militares implicados en la intentona

Comentarios destacados:    
Supercinexin #3 Supercinexin
Lo que toda España ya sabía: que el sinvergüenza este estaba metido en el asunto hasta las cejas y que, cuando salió rana, se rajó y echó a los demás a las ruedas del autobús.

Menudo miserable.
Aguarrás #4 Aguarrás
#3 Les hizo un "Se fuerte, Luis" pero en la época. Sin WhatsApp y con olor a tabaco. :roll: xD
makinavaja #6 makinavaja
Lo curioso, y que todavía no se ha explicado, es porqué ni en la investigación ni el juicio se les tomó declaración ni al rey ni al jefe de su casa real.... Igual pensaban que no tenían nada que ver... :-D :-D :-D
#1 Barriales
Nada hombre. Cesado y tomar por culo.
ahotsa #8 ahotsa
#1 A mí, si me despiden en el curro por chorizo y tengo un hijo, ¿le puedo meter en la empresa? Eso estará recogido en el Estatuto de los Trabajadores, ¿no?
yende #9 yende
#8 ¿Has nacido de un real coño?
#10 Barriales
#8 por meritocracia si.
#7 Tecar
El sinvergüenza este es un tonto de baba que tiene las neuronas justas para jamadas, cacerías e ir detrás de las mujeres.
No tienen el intelecto para pergeñar un golpe ni de lejos, lo lógico es pensar que se vio envuelto en la movida y no supo decir ni sí ni no ni todo lo contrario y que cuando le vio las orejas al lobo se achantó dejando a muchos en la estacada, no vaya a ser que se le acabara el chollo de vivir a cuerpo de rey y le pasara lo mismo que le pasó a su padre y su abuelo.
#5 luckyy *
No me explico cómo sucesivos gobiernos han ocultado pruebas que exoneraban al amado rey del golpe de estado durante 45 años, oye!!!
tul #11 tul
#5 porque siempre han gobernado partidos de fachas reconvertidos a monarquicos
#2 angar300
Es que era muy campechano... conversaba con todo el mundo.
