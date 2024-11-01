edición general
8 meneos
108 clics
Serhii Plokhy, historiador: "La política de Trump es una locura en la superficie, pero tiene una lógica que muchos no captan"

Serhii Plokhy, historiador: "La política de Trump es una locura en la superficie, pero tiene una lógica que muchos no captan"

El catedrático y profesor de Harvard analiza en su último libro las causas y consecuencias del conflicto entre Rusia y Ucrania, así como las posibilidades actuales que hay, en un mundo con una geopolítica compleja, para acabar la guerra

| etiquetas: trump , política , economía , eeuu
7 1 0 K 78 actualidad
5 comentarios
7 1 0 K 78 actualidad
#2 perej
El inicio de tu frase es un bulo como una catedral.
Siempre puedes decir inventadas como que la izquierda está fascinada por Rusia, pero eso solo pasa en tu cabeza.
3 K 36
#1 nexus5
"La fascinación que suscita Rusia en la izquierda hoy es absolutamente inexplicable porque, aunque siempre fue autoritaria, ahora se sustenta en valores tradicionales y un imperialismo anticuado"

Me parece increible que algo tan evidente nose vea masivamente. Rusia tiene un tipo único de Impuesto de la Renta. Empezando por eso.
1 K 22
#4 tromperri *
#1 los únicos que creen a estas alturas que Rusia es comunista, socialista, progresista o en definitiva de izquierdas de algún modo son los de derechas, los intoxicadores y los desinformados.
5 K 56
Robus #5 Robus
#4 mayormente desinformados.
0 K 13
Enésimo_strike #3 Enésimo_strike
¿De qué se trata realmente? Es básicamente una guerra clásica de desintegración de imperio. En este caso en particular, asistimos al proceso que comenzó con la Primera Guerra Mundial, la revolución de 1917, la caída de la Unión Soviética... Ese espacio, el antiguo espacio imperial ruso, está siendo remodelado y el antiguo poder imperial está tratando de impedir que una de las partes más grandes del imperio escape, sea libre.
Eso es lo que está pasando: el resto es una cortina de humo. Ni la

…   » ver todo el comentario
0 K 13

menéame