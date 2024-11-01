Los seres humanos siguen evolucionando ante nuestros ojos en la meseta tibetana

La evolución humana en la meseta tibetana sigue activa, y el nuevo estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) revela cómo ciertos rasgos fisiológicos continúan moldeando la supervivencia y la descendencia de las mujeres tibetanas que viven a más de 3,500 metros de altitud.
| etiquetas: ser humano , evolución , meseta tibetana
No se ha detenido ni tal cosa es posible. La selección sexual existe y mucho más que antes (desaparición de los matrimonios concertados). Esta selección es el principal motor de la evolución.