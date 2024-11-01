edición general
Los seres humanos siguen evolucionando ante nuestros ojos en la meseta tibetana

La evolución humana en la meseta tibetana sigue activa, y el nuevo estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) revela cómo ciertos rasgos fisiológicos continúan moldeando la supervivencia y la descendencia de las mujeres tibetanas que viven a más de 3,500 metros de altitud.

| etiquetas: ser humano , evolución , meseta tibetana
RamonMercader #1 RamonMercader
En la meseta tibetana y en todas partes. Y con la demografía actual, mas que nunca.
#2 vituwaf
Se ha dicho muchas veces que la evolución humana se detuvo. Esto es una imbecilidad monumental. Hay quién es definitivamente imbécil, porque no hay otra explicación para algunas cosas que se dicen.

No se ha detenido ni tal cosa es posible. La selección sexual existe y mucho más que antes (desaparición de los matrimonios concertados). Esta selección es el principal motor de la evolución.
