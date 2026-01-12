edición general
La SEPI concederá a RTVE un préstamo participativo de 700 millones de euros para "rescatarla" del agujero del IVA

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), propietaria al cien por cien de RTVE, sigue con el objetivo de salir al rescate de la Corporación Pública, esta vez con un "préstamo participativo" de 700 millones de euros, aunque se están barajando otras alternativas para poner punto final al problema fiscal del IVA que RTVE arrastra desde hace 11 años. El motivo de que la institución pública baraje dicho préstamo no es otra que evitar que la Corporación Pública entre en causa de disolución por el llamado "agujero del IVA”.

#6 Leon_Bocanegra
Algún otro medio que no sea un saco de mierda? Por enterarme de que va la cosa!
Gry #9 Gry
#6 Si te vale una explicación por IA:

Esta noticia es técnica pero muy relevante porque afecta a cómo se financia la televisión pública con tus impuestos. Para explicártelo sin los adornos de El Mundo, vamos a ir por pasos, separando el problema contable del movimiento político.

1. ¿Qué es el "agujero del IVA"?
No es que el dinero haya desaparecido en un sobre, sino que hay una pelea judicial y técnica entre RTVE y Hacienda que dura ya una década:

- El conflicto: RTVE (como

…   » ver todo el comentario
Atusateelpelo #11 Atusateelpelo *
#6 En #8 se añaden las fechas que se obvian en #9
#2 Daniel2000
En España somos 49 millones de personas, a una media de 3,5 personas por hogar, sale a 14 millones de hogares.

Los 700 millones que dice la noticia, sale a que le pagamos 50€ por hogar por ese “préstamo” (7 meses de Netflix básico).

A eso súmale los 1.220 millones de € de presupuesto , 87€ por hogar …

Vamos, que aún pagando el Netflix básico, sobraría dinero.

Pero bueno, todo sea por la “objetividad” informativa.
plutanasio #5 plutanasio
#2 Hay países donde la gente paga un impuesto si tiene una televisión en casa para financiar la TV pública. Yo no lo vería mal porque yo no tengo televisión (además que no veo la tdt).
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo *
#2

"El problema fiscal de RTVE con el IVA se originó tras una reforma de la Ley del IVA en 2015 que le obligó a repercutir este impuesto sobre las subvenciones que recibía, generando una deuda millonaria con Hacienda por liquidaciones no pagadas, que superan los 700 millones de euros y la han puesto en causa de disolución, aunque ha habido sentencias favorables parciales y se ha buscado rescate financiero."

Solo recordar que en 2015 gobernaban los grandes gestores del PP con Rajoy al frente.

Curiosamente son los mismos grandes gestores relacionados con esta noticia de hoy: www.meneame.net/story/belgica-ya-ha-embargado-482-millones-espana-impa
#13 Leon_Bocanegra
#8 es curioso ,porque la noticia se el inmundo menciona que los problemas de RTVE con hacienda empezaron en 2018.
A.more #4 A.more
Noticias del inmundo
Lamantua #1 Lamantua *
Yo necesito un préstamo de dinerito público de 2 millones para mantener mi negocio.
Gry #3 Gry
#1 Pídelo, comparecer a la SEPI le sobra tanto dinero que le prestan a RTVE dinero destinado para las Pymes... :shit:
Macnulti_reencarnado #12 Macnulti_reencarnado
Fin de TODAS las tvs públicas YA!!!
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
pues la verdad, aunque no vaya a sanidad y educacion, que se estiren un poco y pongan tv gratis en los hospitales, hijo de primos hermanos!
#10 Leon_Bocanegra
#7 en el que yo trabajo la televisión es gratis, y el wifi para los pacientes tb. Además de tener tablets que se prestan a los pacientes que las soliciten.
