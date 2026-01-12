La SEPI concederá a RTVE un préstamo participativo de 700 millones de euros para "rescatarla" del agujero del IVA

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), propietaria al cien por cien de RTVE, sigue con el objetivo de salir al rescate de la Corporación Pública, esta vez con un "préstamo participativo" de 700 millones de euros, aunque se están barajando otras alternativas para poner punto final al problema fiscal del IVA que RTVE arrastra desde hace 11 años. El motivo de que la institución pública baraje dicho préstamo no es otra que evitar que la Corporación Pública entre en causa de disolución por el llamado "agujero del IVA”.