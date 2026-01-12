La SEPI concederá a RTVE un préstamo participativo de 700 millones de euros para "rescatarla" del agujero del IVA

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), propietaria al cien por cien de RTVE, sigue con el objetivo de salir al rescate de la Corporación Pública, esta vez con un "préstamo participativo" de 700 millones de euros, aunque se están barajando otras alternativas para poner punto final al problema fiscal del IVA que RTVE arrastra desde hace 11 años. El motivo de que la institución pública baraje dicho préstamo no es otra que evitar que la Corporación Pública entre en causa de disolución por el llamado "agujero del IVA”.
Esta noticia es técnica pero muy relevante porque afecta a cómo se financia la televisión pública con tus impuestos. Para explicártelo sin los adornos de El Mundo, vamos a ir por pasos, separando el problema contable del movimiento político.
1. ¿Qué es el "agujero del IVA"?
No es que el dinero haya desaparecido en un sobre, sino que hay una pelea judicial y técnica entre RTVE y Hacienda que dura ya una década:
- El conflicto: RTVE (como
Los 700 millones que dice la noticia, sale a que le pagamos 50€ por hogar por ese “préstamo” (7 meses de Netflix básico).
A eso súmale los 1.220 millones de € de presupuesto , 87€ por hogar …
Vamos, que aún pagando el Netflix básico, sobraría dinero.
Pero bueno, todo sea por la “objetividad” informativa.
"El problema fiscal de RTVE con el IVA se originó tras una reforma de la Ley del IVA en 2015 que le obligó a repercutir este impuesto sobre las subvenciones que recibía, generando una deuda millonaria con Hacienda por liquidaciones no pagadas, que superan los 700 millones de euros y la han puesto en causa de disolución, aunque ha habido sentencias favorables parciales y se ha buscado rescate financiero."
Solo recordar que en 2015 gobernaban los grandes gestores del PP con Rajoy al frente.
Curiosamente son los mismos grandes gestores relacionados con esta noticia de hoy: www.meneame.net/story/belgica-ya-ha-embargado-482-millones-espana-impa