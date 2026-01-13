·
Bélgica ya ha embargado 482 millones a España por los impagos de las renovables
La justicia belga no ceja en su política en contra de los intereses españoles, pese a que la Comisión Europea ha prohibido a España el pago de esas indemnizaciones
etiquetas
:
justicia
,
embargo
,
españa
Los buenos gestores del PP.
