La sensación de inseguridad en UK impulsa el negocio de los perros de protección

porto #1 porto
Compran un perro como quien compra un arma. Y al igual que las armas, estas razas de perros deberían estar prohibidas.
#2 Luiskelele
en los 80 era peor
#4 Mesopotámico *
Pero... y que ha desencadena esta sensación de inseguridad? Ah! esa me la se, la extremadreta
#3 tobruk1234
Hablan de la sensacion de inseguridad, seguramente luego los datos no corroboren esa inseguridad, pero nada vamos con todo a comprar perros adiestrados para matar, y el dia que causen lesiones a un inocente, las perreras se llenara de perros adiestrados que ya nadie quiere pq generan mas problemas que beneficios.
#5 Kuruñes3.0
Cuando el preludio les coma las pelotas (o al hijo) vendrán los lloros.
