Una señora que ponía reguetón a sus plantas logra que trepen hasta mudarse al piso de arriba

«No se ha visto nunca en un geranio». Con estas palabras admiten los expertos en jardinería su pasmo ante el fenómeno que ha tenido lugar estas semanas en el balcón de un domicilio de Girona. Varios ejemplares de geranio, petunias y suculentas han trepado hasta alcanzar el piso de arriba. «Dicen que es bueno que les pongas música y yo les pongo reguetón», explica Loli Lozano […] Los cactus, por su parte, han optado por clavarse sus propios pinchos después de escuchar tres veces seguidas «Tusa» de Karol G con Nicki Minaj.

carakola #1 carakola
Una paliza le tenían que haber dado.
Moderdonia #2 Moderdonia *
Quiero disculparme públicamente por mis bromas y chascarrillos hacia los amantes del reguetón. Hasta hoy no sabía que sabían leer.
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
Ya lo dice la propia letra de Tusa: si les pones la canción les da una depresión...
