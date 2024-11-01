Le Senne (Vox) tilda de “incapaz” al Estado autonómico y alerta que en décadas no quedará la gente que habitó Baleares

El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), ha asegurado que el modelo de Estado autonómico se ha demostrado “incapaz” de reaccionar de manera “eficaz” ante determinadas situaciones de emergencia y ha pronosticado que, de seguir el ritmo migratorio y de natalidad actual, en pocas décadas “no quedará apenas nada de la gente que habitó Baleares”. El representante de la Cámara autonómica ha cerrado así uno de los actos que forman parte del programa de las instituciones baleares, con una intervención en la que también ha hablado...
| etiquetas: le senne , vox , habitantes , baleares , autonomías
Eso solo le.importa a su parlament.
Predicar desde él que se va a perder todo mientras trabajan activamente para hacer desaparecer cosas por un lado o generan el entorno oportuno para que otras desaparezcan es como un poco incoherente.