edición general
4 meneos
4 clics
Le Senne (Vox) tilda de “incapaz” al Estado autonómico y alerta que en décadas no quedará la gente que habitó Baleares

Le Senne (Vox) tilda de “incapaz” al Estado autonómico y alerta que en décadas no quedará la gente que habitó Baleares

El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), ha asegurado que el modelo de Estado autonómico se ha demostrado “incapaz” de reaccionar de manera “eficaz” ante determinadas situaciones de emergencia y ha pronosticado que, de seguir el ritmo migratorio y de natalidad actual, en pocas décadas “no quedará apenas nada de la gente que habitó Baleares”. El representante de la Cámara autonómica ha cerrado así uno de los actos que forman parte del programa de las instituciones baleares, con una intervención en la que también ha hablado...

| etiquetas: le senne , vox , habitantes , baleares , autonomías
3 1 0 K 46 actualidad
8 comentarios
3 1 0 K 46 actualidad
Dragstat #7 Dragstat *
Pues precisamente Baleares por lo que se caracteriza es por darle una patada en el culo a los jóvenes nativos mientras se pliegan a lamerle las botas a extranjeros con dinero. Casualmente la especialidad de Vox. Este señor se ha confundido de partido o se está riendo del personal.
1 K 40
Andreham #2 Andreham
"Le Senne" no suena mucho a apellido de tribu ibérica balear, de los que usaban hondas en el ejército romano.
3 K 38
Bonzaitrax #4 Bonzaitrax
#2 Más buen suena a franchute invasor en 1808 :-D
0 K 11
Arkhan #6 Arkhan
#2 A ver, difícil es encontrar a alguien con ocho apellidos mallorquines por aquí...
0 K 11
Sabaoth #8 Sabaoth
#2 Como Terscht, todos estos nazis tienen apellidos de inmigrantes. Al final será verdad que es por reafirmarse que se vuelven más nacionalistas que los oriundos.
0 K 10
Gry #5 Gry
"Por eso no vamos a hacer nada desde el Parlamento de Baleares para remediarlo y solo echaremos las culpas de todo a Madrid" :troll:
0 K 16
ostiayajoder #1 ostiayajoder
Estas tu q a madrid le.va a importar una reputisima mierda lo q pase en Baleares...

Eso solo le.importa a su parlament.
0 K 9
Arkhan #3 Arkhan
#1 Y al parlament actual tampoco parece importarle mucho.

Predicar desde él que se va a perder todo mientras trabajan activamente para hacer desaparecer cosas por un lado o generan el entorno oportuno para que otras desaparezcan es como un poco incoherente.
0 K 11

menéame