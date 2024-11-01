edición general
Senadores proponen un proyecto de ley para impedir que Trump se anexe territorio de la OTAN [ENG]

Un proyecto de ley en el Senado de Estados Unidos prohibiría a la administración del presidente Donald Trump anexionar, ocupar o controlar de cualquier otra forma el territorio de un Estado miembro de la OTAN sin el consentimiento del aliado afectado. La iniciativa fue presentada por la senadora republicana Lisa Murkowski y la demócrata Jeanne Shaheen a raíz de la reclamación de Estados Unidos sobre la isla ártica de Groenlandia, que pertenece a Dinamarca.

skaworld #5 skaworld
Cuando tu senado tiene que elaborar leyes específicas para que tu gobierno no invada paises aliados...
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
A! Que hasta ahora no xD
angelitoMagno #4 angelitoMagno
#1 Esto sería un buen ejemplo de ley que no existía porque nadie contemplaba que una situación así se pudiera dar.
#13 Grahml *
#4 Precisamente hoy he visto publicada una noticia dónde el entrevistado destaca "incredulidad" por haber tenido España a Franco controlando el país durante casi medio siglo.

www.meneame.net/story/david-ucles-curioso-como-alguien-tan-inepto-como

Dejémonos de hacer aspavientos estériles demostrando "incredulidad" o "sorpresa", es un hecho que EEUU está buscando el dominio mundial ya sin complejos ni remilgos.

Si es por las malas, se…   » ver todo el comentario
Don_Pixote #8 Don_Pixote
#1 dudo que contemplaran que su presidente se cargara casi 8 decadas de diplomacia y alianza
Pointman #3 Pointman
¿En serio necesitan una ley para eso?
Y en todo caso, ¿Van a hacer que se cumpla o como el resto de leyes que se pasa Trump por el forro día si, día también?
Cristian_AC #12 Cristian_AC
#3 Si se necesita visto lo visto, la mayoría de leyes en la historia de la humanidad surgen cuando alguien hace algo que nunca antes nadie habia realizado.
#6 yokitolakaka
Dirán que la ley es posterior a la invasión.. y a seguir intimidando
karakol #11 karakol
La alaskeña Lisa Murkowski, republicana, le está echando más que ovarios al tirano pedófilo naranja.

La alarmante declaración de la senadora republicana Lisa Murkowski sobre el gobierno de Trump: "todos tenemos miedo"

es-us.noticias.yahoo.com/alarmante-declaración-senadora-republicana-g
#2 guillersk
Ojo de la OTAN si no eres OTAN barra libre
Aokromes #10 Aokromes
venia a decir lo de #2 veo que ya esta puesto y me voy.
#7 Alcalino
El Senado? Eso que es?

Trump, al igual que Julio César, se ha cargado el Senado.

Solo que esta vez los senadores aún no se han dado cuenta.

Cuando se den cuenta, ya será demasiado tarde para apuñalar al César.

Como decía Tucker Carlson. Hemos entrado en la fase imperial.

La fase de Calígula y Nerón.
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#7

La fase de Calígula y Nerón.

La de Jar Jar Binks más bien.  media
