Senadores proponen un proyecto de ley para impedir que Trump se anexe territorio de la OTAN [ENG]

Un proyecto de ley en el Senado de Estados Unidos prohibiría a la administración del presidente Donald Trump anexionar, ocupar o controlar de cualquier otra forma el territorio de un Estado miembro de la OTAN sin el consentimiento del aliado afectado. La iniciativa fue presentada por la senadora republicana Lisa Murkowski y la demócrata Jeanne Shaheen a raíz de la reclamación de Estados Unidos sobre la isla ártica de Groenlandia, que pertenece a Dinamarca.