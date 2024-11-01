Senadores proponen un proyecto de ley para impedir que Trump se anexe territorio de la OTAN [ENG]

Un proyecto de ley en el Senado de Estados Unidos prohibiría a la administración del presidente Donald Trump anexionar, ocupar o controlar de cualquier otra forma el territorio de un Estado miembro de la OTAN sin el consentimiento del aliado afectado. La iniciativa fue presentada por la senadora republicana Lisa Murkowski y la demócrata Jeanne Shaheen a raíz de la reclamación de Estados Unidos sobre la isla ártica de Groenlandia, que pertenece a Dinamarca.
Dejémonos de hacer aspavientos estériles demostrando "incredulidad" o "sorpresa", es un hecho que EEUU está buscando el dominio mundial ya sin complejos ni remilgos.
Y en todo caso, ¿Van a hacer que se cumpla o como el resto de leyes que se pasa Trump por el forro día si, día también?
Trump, al igual que Julio César, se ha cargado el Senado.
Solo que esta vez los senadores aún no se han dado cuenta.
Cuando se den cuenta, ya será demasiado tarde para apuñalar al César.
Como decía Tucker Carlson. Hemos entrado en la fase imperial.
La fase de Calígula y Nerón.
La de Jar Jar Binks más bien.