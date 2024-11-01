Un senador republicano exige que Netflix elimine el contenido trans ya que no se alinea con sus valores personales [ENG]

“No quiero que a mis hijos se les impulse una agenda sobre su sexualidad o identidad de género cuando no he tenido la oportunidad primero de discutirlo con ellos y formarlos en eso,” dijo. “Y, francamente, en nombre de los padres de todo el país, me ofende que Netflix esté enviando este contenido a los padres en lo que parece ser una agenda muy coordinada, reflexiva y planificada de una manera que, francamente, creo, socava padres.”