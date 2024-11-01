edición general
9 meneos
11 clics
Un senador republicano exige que Netflix elimine el contenido trans ya que no se alinea con sus valores personales [ENG]

Un senador republicano exige que Netflix elimine el contenido trans ya que no se alinea con sus valores personales [ENG]

“No quiero que a mis hijos se les impulse una agenda sobre su sexualidad o identidad de género cuando no he tenido la oportunidad primero de discutirlo con ellos y formarlos en eso,” dijo. “Y, francamente, en nombre de los padres de todo el país, me ofende que Netflix esté enviando este contenido a los padres en lo que parece ser una agenda muy coordinada, reflexiva y planificada de una manera que, francamente, creo, socava padres.”

| etiquetas: senador , republicano , netflix , trans
5 4 0 K 100 EEUU
21 comentarios
5 4 0 K 100 EEUU
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Luego su líder y Epstein…
5 K 73
#2 laruladelnorte
#1 Te tienes que reir de sus valores...
2 K 36
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#2 según vi la lista Epstein, no hay ningún trans…
0 K 20
obmultimedia #7 obmultimedia
#2 Cuando alguien pide que quiten X contenido es que en verdad le va ese contenido.
0 K 11
Gry #5 Gry
Que se dé de baja de Netflix, será por plataformas. :hug:
1 K 33
Dakaira #9 Dakaira
A todo esto y como va en orden de fachas diciendo cosas: aquí quieren controlar las redes sociales a menores, y eso no se puede! Es un crimen contra la libertad y mis hijos son mi propiedad y hago con ellos lo que quiero. Dictadura y nos censuran!

Hay que censurar y prohibir netflix por que mis hijos...

Cojones con esta gente de los cojones, a ver si se aclaran y dejan de hacer todo por sus hijos. O mejor que dejen de tener hijos en la pobreza intelectual (y esto de todas todas lo aprueba felix seguro)
0 K 20
Dakaira #12 Dakaira *
#10 ni la tuya xD
Tu crees que es lo normal, pero no cielo, no es, es tu pequeña y diminuta burbuja...

Joder :palm: es que alucino, no se ni como se te ocurrió escribir esta mierda y quedarte tan pancho.
0 K 20
#14 Nastar
#12 es una opinion, si no te gustan las opiniones de los demas es señal de que vives en una camara de eco, tu crees que la vida es como el casting de una serie de netflix? Me alegro, pero no es lo que veo en mi entorno, y vivo cerca de bcn (trabajo alli) asi que tampoco estoy en una aldea de la españa profunda por si lo pensabas.

Relajate y disfruta de tu circulo de benetton y deja tranquilos a los que pensamos diferente
0 K 7
#18 Galton *
#14 Claro, claro, Hitler pensaba diferente como usted y había que dejarle tranquilo...
0 K 6
#21 Nastar
#18 ese es el nivel, comparar con hitler



#19 y el perdido soy yo....
0 K 7
#13 guillersk
#10 si bien estoy de acuerdo contigo, porfavor no insultemos :-)
0 K 11
#15 Eukherio
#10 Siempre me ha parecido muy de tontos ese argumento de que las series tienen que representar el mundo real. Tienes series de vampiros, de jedis, de cazadores de monstruos, de armarios de 2 metros que van por ahí repartiendo hostias, etc. Pero no, cuando salen cuatro negros ya se va a tomar por culo la inmersión y ya no nos creemos que la niña con superpoderes vaya a salvar al universo.
0 K 8
#16 Nastar
#15 menuda tonteria

Estamos hablando de lo forzada que es la representacion en esas series.

Sabes que me toca los webos? No que pongan un elfo negro, y que este sea el heroe salve al mundo y tal...

Me toca los webos que en una aldea medieval centroeuropea salgan 4 representaciones raciales diferentes,

Igual soy lo badtante viejo como para recordar cuando ver a un negro era una excepcion y me saca de la historia pensar como los enanos en la puñetera moria mantienen matrimonios interraciales…   » ver todo el comentario
0 K 7
SolidGeorg #11 SolidGeorg
Netflix es una basura por muchas razones y tiene derecho a serlo ya que al menos lo hace con su propio dinero. Haga como yo y no la vea si no le gusta.
0 K 6
#3 Nastar
Lo cierto es que empieza a ser algo cansino que cualquier cast de una serie moderna, en un muestreo de unas 10 personas, metan 6 o 7 identidades sexuales y/o generos y 8 o 9 razas o religiones ..

Usa debe ser la hostia, han pasado de will smith, bill cosby o reginald veljonson, que eran familias negras, con amigos negros, y se movian en ambientes donde la raza negra predominaba Y NO PASABA NADA a un infierno de benetton


Sinceramente, la vida no es tan diversa, mas bien la gente suele ser gregaria y se junta segun sus rasgos identitarios

Pero bueno, sigamos con esa utopia diversa que tanto les gusta publicitar...
3 K -9
#4 Jacusse
#3 hay que tener a todos medio contentos en eso.

Se viene pendulazo, dicen.
0 K 13
Dakaira #8 Dakaira
#3 con lo contentos que estaban sólo algunos con su contenido heteronormativo... Ver otras realidades es una putada.

Y sólo alguien con una vida clásica, sin sobresaltos y tedio sería capaz de escribir esta ridícula y bochornosa diatertación que nos acabas de regalar.

Un Consejo, si estás aburrido de tu vida, abre la mente y fronteras. Pásate al lado divertido de la vida y las pelis dejarán de ser un drama. Se convertirán en realidades de personas que conoces y te pondrá contento que salgan tan representados como lo heteronormativo.
0 K 20
#10 Nastar
#8 ya salio la rarita que se piensa que su circulo de amigos es una representacion del mundo, no, tu burbuja del punto morado no es la realidad
0 K 7
#17 Galton
#3 Su fobia y negación de la diversidad tiene que tener un origen religioso, indudablemente.
0 K 6
#20 Nastar
#17 hablas de mi?!?! Fobia y negacion de la realidad?

Religioso?

Jajajajjajajaj

Te saluda un ateo al que le da absolutamente igual con quien se acueste cada cual....solo digo que el mundo que veo en la calle no se parece a esos castings.... Me faltara calle oye....
0 K 7
Bhuvaya #19 Bhuvaya
#3 madre mía, no estás tú perdido ni nada xD xD xD
0 K 6

menéame