edición general
11 meneos
28 clics
El senador Lindsey Graham carga contra España y pide retirar las bases de EEUU en Rota y Morón

El senador Lindsey Graham carga contra España y pide retirar las bases de EEUU en Rota y Morón

Durante una entrevista exclusiva en la cadena Fox News, el republicano de Carolina del Sur, ha reclamado a los aliados de la OTAN optar por las mismas medidas, y ha asegurado que España "ha perdido el rumbo"

| etiquetas: trump , 3gm , bases fuera
9 2 2 K 86 actualidad
10 comentarios
9 2 2 K 86 actualidad
#1 HangTheRich
Cierra al salir!!
3 K 44
#5 candonga1
Puente de plata.
0 K 20
Aguarrás #7 Aguarrás *
Es duplicada, pero qué narices: Ojalá se marchasen pero bien lejos.
Son una fuente de problemas que no necesitamos. :peineta:
0 K 13
elTieso #10 elTieso
Llevamos pidiéndolo aquí desde los 80, Graham.
0 K 12
LoboAsustado #8 LoboAsustado
No hay huevos.
0 K 9
aupaatu #9 aupaatu *
Con el único posible enemigo en la Zona la OTAN es ambigua.
La cobertura de la OTAN ante una agresión de Marruecos a España es ambigua respecto a Ceuta y Melilla. Técnicamente, el Artículo 5 y Artículo 6 del Tratado de Washington limita la defensa automática a territorios en Europa o Norteamérica, excluyendo las ciudades autónomas en África
. No obstante, España podría invocar el Artículo 4 (consultas) para solicitar apoyo, que dependería del consenso aliado.

Alcance Geográfico: El tratado abarca el territorio de los miembros al norte del Trópico de Cáncer, dejando fuera Ceuta, Melilla y, a veces, se cuestiona técnicamente la cobertura total, aunque las Canarias sí están cubiertas
0 K 9
#6 Barriales
A tomar por culo!!!!!!
0 K 8

menéame