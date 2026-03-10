·
main action
El senador Lindsey Graham carga contra España y pide retirar las bases de EEUU en Rota y Morón
Durante una entrevista exclusiva en la cadena Fox News, el republicano de Carolina del Sur, ha reclamado a los aliados de la OTAN optar por las mismas medidas, y ha asegurado que España "ha perdido el rumbo"
trump
3gm
bases fuera
#1
HangTheRich
Cierra al salir!!
3
K
44
#2
Pertinax
*
#1
Diría que es dupe.
Edit: sip, lo siento:
www.meneame.net/story/senador-republicano-lindsey-graham-pide-retirar-
1
K
40
#3
HangTheRich
#2
0
K
8
#4
Aguarrás
Creo que es duplicada:
www.meneame.net/story/senador-republicano-lindsey-graham-pide-retirar-
1
K
33
#5
candonga1
Puente de plata.
0
K
20
#7
Aguarrás
*
Es duplicada, pero qué narices: Ojalá se marchasen pero bien lejos.
Son una fuente de problemas que no necesitamos.
0
K
13
#10
elTieso
Llevamos pidiéndolo aquí desde los 80, Graham.
0
K
12
#8
LoboAsustado
No hay huevos.
0
K
9
#9
aupaatu
*
Con el único posible enemigo en la Zona la OTAN es ambigua.
La cobertura de la OTAN ante una agresión de Marruecos a España es ambigua respecto a Ceuta y Melilla. Técnicamente, el Artículo 5 y Artículo 6 del Tratado de Washington limita la defensa automática a territorios en Europa o Norteamérica, excluyendo las ciudades autónomas en África
. No obstante, España podría invocar el Artículo 4 (consultas) para solicitar apoyo, que dependería del consenso aliado.
Alcance Geográfico: El tratado abarca el territorio de los miembros al norte del Trópico de Cáncer, dejando fuera Ceuta, Melilla y, a veces, se cuestiona técnicamente la cobertura total, aunque las Canarias sí están cubiertas
0
K
9
#6
Barriales
A tomar por culo!!!!!!
0
K
8
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
