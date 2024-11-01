edición general
El senador John Barrasso ataca a los ateos estadounidenses con una extraña campaña de desprestigio contra las protestas «No Kings» (Eng)

“Acabamos de escuchar al líder de la minoría [Chuck Schumer] en la Cámara, invitando a la gente a asistir a estas manifestaciones, a participar en lo que yo y otros hemos denominado la manifestación «Odio a Estados Unidos». Es un animador de estos grupos activistas de extrema izquierda y sus causas. Todas estas manifestaciones estarán lideradas por activistas de extrema izquierda y todas pedirán a los demócratas que mantengan el cierre del Gobierno. Y los demócratas de este organismo están en deuda con todos y cada uno de estos grupos…”

camvalf #1 camvalf
¿No era la segunda enmienda la que les permitía tener armas para defender de los reyes? Pues ya saben tiro al pichón :troll:
#3 omega7767
parecido a lo que decía Esperanza Aguirre del 15M
Mikhail #2 Mikhail
“Acabamos de escuchar al líder de la minoría [Chuck Schumer] en la Cámara, invitando a la gente a asistir a estas manifestaciones, a participar en lo que yo y otros putos subnormales hemos denominado la manifestación «Odio a Estados Unidos»
