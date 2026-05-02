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El Senado solicita a la SEPI todos los contratos del alquiler del IE vinculados a Begoña Gómez

El Senado solicita a la SEPI todos los contratos del alquiler del IE vinculados a Begoña Gómez

| etiquetas: begoña , sepi , alquiler , negocio
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12 comentarios
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Comentarios destacados:      
Spirito #2 Spirito
El Senado no, el PP que es quien manda ahora en el Senado y lo usa no para representar los territorios sino para su basura y corruptelas varias.
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Supercinexin #4 Supercinexin
Es un enlace a The Ojete desde una búsqueda en Google. Buen intento de colar este panfleto famoso por sus bulos y difamaciones.
8 K 116
Supercinexin #3 Supercinexin
La Derecha usando las instituciones para hacer persecuciones políticas a familiares de sus oponentes.
7 K 103
oceanon3d #8 oceanon3d
#3 Ya lo hacen pagado el salario a Vito Quiles.
2 K 31
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Y la cartilla de vacunación.
1 K 22
#10 Nusku *
El cementerio de elefantes se ha pronunciado.
1 K 22
makinavaja #12 makinavaja
¿Desde cuando es misión del senado la investigación de delitos? :troll:
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#5 Cincocuatrotres
Claro todas las investigaciones que rodean las casualidades que rodean a Begoña son investigaciones fasistas de la extrema derecha francopantanista, ja ja ja que cada palo aguante su vela, todo son casualidades...
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Sinfonico #6 Sinfonico
#5 Animalico!
3 K 44
#11 Cincocuatrotres
#6 hablas de tu padre?
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ur_quan_master #7 ur_quan_master
#5 Hace tiempo que el acoso judicial a Begoña quita más votos al PP y VOX qué los que les da.
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ochoceros #9 ochoceros *
#5 Ojalá la justicia fuese una milésima parte de diligente e investigadora con todos los pufos DIARIOS que se destapan del PP, a ver si con un poquito de suerte, independencia y coherencia algún juez ya no aguante tanta presión que ejerce tal nivel de corrupción, y declare de una santa vez al PP como una organización criminal con ánimo de delinquir.

Mirándolo por el lado que te interesa, teniendo a toda la organización criminal encarcelada habría más recursos judiciales para perder el tiempo investigando a Begoña. Igual por fin encontraban que alguien había robado una gominola cuando ella estaba en una provincia limítrofe y la pueden procesar por complicidad en el crimen :->
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menéame