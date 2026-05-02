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El Senado solicita a la SEPI todos los contratos del alquiler del IE vinculados a Begoña Gómez
El Senado solicita a la SEPI todos los contratos del alquiler del IE vinculados a Begoña Gómez
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#2
Spirito
El Senado no, el PP que es quien manda ahora en el Senado y lo usa no para representar los territorios sino para su basura y corruptelas varias.
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#4
Supercinexin
Es un enlace a The Ojete desde una búsqueda en Google. Buen intento de colar este panfleto famoso por sus bulos y difamaciones.
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#3
Supercinexin
La Derecha usando las instituciones para hacer persecuciones políticas a familiares de sus oponentes.
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#8
oceanon3d
#3
Ya lo hacen pagado el salario a Vito Quiles.
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#1
ur_quan_master
Y la cartilla de vacunación.
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#10
Nusku
*
El cementerio de elefantes se ha pronunciado.
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#12
makinavaja
¿Desde cuando es misión del senado la investigación de delitos?
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#5
Cincocuatrotres
Claro todas las investigaciones que rodean las casualidades que rodean a Begoña son investigaciones fasistas de la extrema derecha francopantanista, ja ja ja que cada palo aguante su vela, todo son casualidades...
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#6
Sinfonico
#5
Animalico!
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#11
Cincocuatrotres
#6
hablas de tu padre?
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#7
ur_quan_master
#5
Hace tiempo que el acoso judicial a Begoña quita más votos al PP y VOX qué los que les da.
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#9
ochoceros
*
#5
Ojalá la justicia fuese una milésima parte de diligente e investigadora con todos los pufos DIARIOS que se destapan del PP, a ver si con un poquito de suerte, independencia y coherencia algún juez ya no aguante tanta presión que ejerce tal nivel de corrupción, y declare de una santa vez al PP como una organización criminal con ánimo de delinquir.
Mirándolo por el lado que te interesa, teniendo a toda la organización criminal encarcelada habría más recursos judiciales para perder el tiempo investigando a Begoña. Igual por fin encontraban que alguien había robado una gominola cuando ella estaba en una provincia limítrofe y la pueden procesar por complicidad en el crimen
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Mirándolo por el lado que te interesa, teniendo a toda la organización criminal encarcelada habría más recursos judiciales para perder el tiempo investigando a Begoña. Igual por fin encontraban que alguien había robado una gominola cuando ella estaba en una provincia limítrofe y la pueden procesar por complicidad en el crimen