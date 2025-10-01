edición general
El Senado rechaza definir como “genocidio” los ataques de Israel a Gaza

El Senado rechaza definir como “genocidio” los ataques de Israel a Gaza

La mayoría del PP impide que la Cámara Alta se posicione a favor de una iniciativa del PSOE sobre el conflicto palestino. El Senado, con mayoría absoluta del PP, ha rechazado definir como “genocidio” los ataques de Israel en Gaza. La Cámara Alta ha votado este miércoles una iniciativa del PSOE que buscaba condenar el “genocidio perpetrado” por el Gobierno de Israel en Gaza y Cisjordania y exigía un alto el fuego “incondicional y sostenido” en el territorio y el fin de los “ilegales planes de ocupación y anexión” de Palestina.

El texto también condenaba los atentados de Hamás del 7 de septiembre de 2023 y exhortaba al grupo terrorista a liberar a los rehenes. Sin embargo, el grupo parlamentario del PP ha mantenido su posición contraria a votar a favor de un texto que defina como “genocidio” las acciones militares de Israel sobre Gaza.
Irrelevante lo que diga el Senado de mierda, cuando la ONU y los tribunales internacionales ya lo han reconocido.
¿Qué exigen un alto el fuego? Pues que se lo exijan a los sionistas y que les exijan también a los gazatíes que dejen de... ¿de que? ¿de morir bombardeados y por inanición?

Este mundo se va al carajo y si no se va debería de irse porque un mundo así no merece la pena perpetuarse ni perdurar ni expandirse.
Con estas formas cualquier día nos toca a nosotros por cualquier soberana gilipollez y nadie moverá un dedo.

Nos sobran líderes asesinos, gente que les apoya por interés, otros que lo hacen por ignorancia y otros que lo hacen por simple inercia y porque son tan obedientes que incluso cuando les mandan a matar o a morir lo hacen sin rechistar.
Algunas personas necesitan otra realidad para existir, el pp necesita robarla, convertirla en corrupta y llena de enemigos no existentes acutualmente, etarras , invasion de inmigrantes y comunistas, pero el genocidio en Gaza no existe, en Ucrania si dijeron que existia xD , viven en otro mundo y les funciona.
Quienes apoyan el genocidio, son genocidas. Poco importa a la derechona la calidad de vida de los ciudadanos, pero ya está claro que no les importa tampoco la vida de estos, son prescindibles y si por algún motivo hay que exterminarlos... De echo en este país algunos han defendido el genocidio de veintiséis millones de españoles y la derechona no ha recrimado ese deseo de genocidio.
No es un genocidio, por dios, qué palabra más horrible, no seais exagerados, es sólo una matanza.
#2 Genocidio es una palabra muy fea, yo prefiero exterminio. La X le da mucha clase.
Lo raro es que no hayan acusado al lehendakari por amenazas.
Asimismo, el PP ha evitado todavía pronunciarse sobre el sentido del voto de cara al decreto del embargo de armas a Israel que se vota la semana que viene en el Congreso. “Si alguien cree que ese decreto va a evitar la matanza, no sabe de qué habla”, ha dicho Muñoz.

¡Vaya! entonces reconoce que es una matanza... :clap:
