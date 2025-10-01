El Senado rechaza definir como “genocidio” los ataques de Israel a Gaza

La mayoría del PP impide que la Cámara Alta se posicione a favor de una iniciativa del PSOE sobre el conflicto palestino. El Senado, con mayoría absoluta del PP, ha rechazado definir como “genocidio” los ataques de Israel en Gaza. La Cámara Alta ha votado este miércoles una iniciativa del PSOE que buscaba condenar el “genocidio perpetrado” por el Gobierno de Israel en Gaza y Cisjordania y exigía un alto el fuego “incondicional y sostenido” en el territorio y el fin de los “ilegales planes de ocupación y anexión” de Palestina.
| etiquetas: senado. , el pp en mayoria , rechaza definir como genocidio
Este mundo se va al carajo y si no se va debería de irse porque un mundo así no merece la pena perpetuarse ni perdurar ni expandirse.
Con estas formas cualquier día nos toca a nosotros por cualquier soberana gilipollez y nadie moverá un dedo.
Nos sobran líderes asesinos, gente que les apoya por interés, otros que lo hacen por ignorancia y otros que lo hacen por simple inercia y porque son tan obedientes que incluso cuando les mandan a matar o a morir lo hacen sin rechistar.
¡Vaya! entonces reconoce que es una matanza...