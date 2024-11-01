Semillas de esclavitud: Cómo las corporaciones agroindustriales están esclavizando a los agricultores del mundo

Un puñado de corporaciones occidentales y élites globalistas han lanzado una toma silenciosa del suministro mundial de alimentos. CONTROLAN LA SEMILLA Gigantes de la agroindustria como Bayer (Monsanto), Corteva y Syngenta han convertido las semillas en propiedad intelectual. CONTROLAN LA TIERRA Y EL GANADO. CONTROLAn LA CADENA DE SUMINISTRO.Convirtiendo la comida en el arma definitiva, el objetivo de las corporaciones es claro: para 2030, debería desaparecer uno de cada cinco agricultores.
| etiquetas: empobrecimiento de la población , expolio por los monopolios
Países Bajos, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Irlanda, Canadá, India - los agricultores están luchando con sus tractores en las calles, culpando a los globalistas por un ataque coordinado.
Los agricultores del Reino Unido condujeron tractores a Westminster el 26 de noviembre para protestar contra el impuesto a la herencia del 20% planeado por el Partido Laborista sobre tierras agrícolas y negocios familiares de más de 1 millón de dólares — diciendo que amenaza a las granjas familiares y la seguridad alimentaria del Reino Unido.