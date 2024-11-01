edición general
Semillas de esclavitud: Cómo las corporaciones agroindustriales están esclavizando a los agricultores del mundo

Un puñado de corporaciones occidentales y élites globalistas han lanzado una toma silenciosa del suministro mundial de alimentos. CONTROLAN LA SEMILLA Gigantes de la agroindustria como Bayer (Monsanto), Corteva y Syngenta han convertido las semillas en propiedad intelectual. CONTROLAN LA TIERRA Y EL GANADO. CONTROLAn LA CADENA DE SUMINISTRO.Convirtiendo la comida en el arma definitiva, el objetivo de las corporaciones es claro: para 2030, debería desaparecer uno de cada cinco agricultores.

#2 Archaic_Abattoir
En España tenemos a los agricultores que votan masivamemte a opciones políticas que favorecen a estas corporaciones. Son afortunados, tienen lo que quieren.
#1 tierramar
LEVANTAMIENTO MUNDIAL DE AGRICULTORES
{0x1f1f3} {0x1f1f1} Países Bajos, {0x1f1e9-1f1ea} Alemania, {0x1f1eb-1f1f7} Francia, {0x1f1ee-1f1f9} Italia, {0x1f1e7} {0x1f1ea} Bélgica, {0x1f1ee} {0x1f1ea} Irlanda, {0x1f1e8} {0x1f1e6} Canadá, India - los agricultores están luchando con sus tractores en las calles, culpando a los globalistas por un ataque coordinado.
{0x1f1ec-1f1e7} Los agricultores del Reino Unido condujeron tractores a Westminster el 26 de noviembre para protestar contra el impuesto a la herencia del 20% planeado por el Partido Laborista sobre tierras agrícolas y negocios familiares de más de 1 millón de dólares — diciendo que amenaza a las granjas familiares y la seguridad alimentaria del Reino Unido.
