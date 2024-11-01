Semillas de esclavitud: Cómo las corporaciones agroindustriales están esclavizando a los agricultores del mundo

Un puñado de corporaciones occidentales y élites globalistas han lanzado una toma silenciosa del suministro mundial de alimentos. CONTROLAN LA SEMILLA Gigantes de la agroindustria como Bayer (Monsanto), Corteva y Syngenta han convertido las semillas en propiedad intelectual. CONTROLAN LA TIERRA Y EL GANADO. CONTROLAn LA CADENA DE SUMINISTRO.Convirtiendo la comida en el arma definitiva, el objetivo de las corporaciones es claro: para 2030, debería desaparecer uno de cada cinco agricultores.