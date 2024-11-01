Del 'selfie' al desastre: cómo algunos 'influencers' cruzan todos los límites por un puñado de 'likes'

¿Cuánto estarías dispuesto a arriesgar por conseguir likes y seguidores en redes sociales? En una era de consumo rápido y atención fugaz, captar la mirada del público se ha convertido en una carrera constante. Cuanto más extremo es el contenido, mayor es la recompensa en forma de visualizaciones. Por ello, algunos influencers están dispuestos a cruzar límites por mantenerse entre lo más visto, aunque eso implique dañar ecosistemas protegidos o poner en peligro su propia vida.
| etiquetas: influencers , rrss , selfies