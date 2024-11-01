edición general
La selección femenina de Irán se niega a cantar el himno durante la Copa de Asia como protesta contra el régimen

La selección femenina de Irán se niega a cantar el himno durante la Copa de Asia como protesta contra el régimen

Antes de empezar el encuentro, durante los actos protocolarios, las futbolistas y el cuerpo técnico se negaron a cantar el himno de la teocracia como protesta contra el régimen.

Alfon_Dc #7 Alfon_Dc
Realmente alguien sabe porque protestan? Protestan porque el régimen iraní ,nos dicen que asesina a niñas y mujeres ? O protestan porque los pederastas naranjas y sionistas asesinen a niñas, mujeres y todo lo que pillen? Yo no lo sé.Alguien lo sabe?
Alfon_Dc #8 Alfon_Dc
#7
O igual protestan porque les parece poca democracia la que les están llevando?? Yo creo que será eso.
Tiene cojones la propaganda que nos quieren colar como verídica
De verdad habrá alguien tan sumamente gilipollas para creer que protestan contra el régimen?
#12 Russin
#8 #1 quizás?
#16 joseac
#8 Si lo pones en Google, está en todos las noticias del mundo.
Alfon_Dc #17 Alfon_Dc
#16
En Google..pero sabes que Google está capada, verdad?
Su país está en guerra.
Don_Pixote #13 Don_Pixote
#7 Que unos sean uno hijos de puta no quita que los otros también lo sean
#14 Dav3n
#13 Que si, que ya sabemos que justificas cualquier masacre cometida y/o consentida por occidente...

Lo tenemos muy muy claro, tanto como que este envío es una basura propagandística sin más.
Don_Pixote #19 Don_Pixote *
#14 con razón te llaman algunos negaciónista de Bucha

No uses la misma carta anda…porque a va ser que no

Y como le dije a Tul, Tkachenko y otros coleguitas tuyos, los primeros en alegrarse de la elección de Trump el pacifista fuisteis vosotros

Cansáis, que sois 5-10 contados.. pero jodo si dais mal

Si pusieras el mismo esfuerzo en otra cosa que no fuera propaganda y repetir la misma monserga cada día, yo creo que tendríamos la paz mundial y energía de fusión
carakola #5 carakola
Yo he leído que es un bulo ocidental. Que en realidad protestan por los asesinatos de más de 150 niños, el bombardeo de su país y el asesinato de su líder.
powernergia #6 powernergia *
#2 "Si la gente no lo permite", que inocencia la tuya.


xD


Pues que quieres que te diga, yo prefiero esperar para tener claro si protestan contra el régimen, o contra los bombardeos.

Edit: Esto era para el ignorante del ignore, el tal carakola en #5.
Negativo por perdida de tiempo.
Brimstone #11 Brimstone
20bulos sacándose titulares inventados, como es usual, luego lees la noticia y ni atisbo de lo que dice el titular...
¿Bulo, sensacionalista, errónea? Necesito una ruleta.
#15 joseac
#11 Está en todos los periódicos del mundo youtube.com/shorts/IQxEOqCWRiM
RazerKraken #18 RazerKraken
#15 Fuente el ABC, como se ve en la marca de agua...............
Findeton #1 Findeton
No puede ser si HispanTv/Diario Red no han publicado nada al respecto.
#10 Russin
#1 Noticias y manipulación de 20minutos para memos. Puesto que las jugadoras y entrenadores no han hecho ninguna declaración, no es correcto decir que es contra el régimen pues es igual de plausible que lo han hecho en señal de luto por la agresion a su país
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
Unas valientes
Torrezzno #2 Torrezzno
Pues claro. Si la gente no lo permite no subirá otro barbudo al poder.
RazerKraken #20 RazerKraken
SI protestan contra el régimen de los ayatolas, lo suyo es que quiten el trapo de la cabeza y vayan completamente descubiertas, no?
1 K 18
Alfon_Dc #21 Alfon_Dc
#20
La propaganda...es muy burda...y siempre hay "despistados" que pican.
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Mejor corramos un tupido velo...
Alfon_Dc #9 Alfon_Dc *
Lastima no haberme parado un segundo a pensar ,demasiado tarde para votar bulo por mi parte.
