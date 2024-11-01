La selección femenina de Irán se niega a cantar el himno durante la Copa de Asia como protesta contra el régimen

Antes de empezar el encuentro, durante los actos protocolarios, las futbolistas y el cuerpo técnico se negaron a cantar el himno de la teocracia como protesta contra el régimen.
| etiquetas: irán , selección , boicot , himno , femenina , régimen , asiática
O igual protestan porque les parece poca democracia la que les están llevando?? Yo creo que será eso.
Tiene cojones la propaganda que nos quieren colar como verídica
De verdad habrá alguien tan sumamente gilipollas para creer que protestan contra el régimen?
En Google..pero sabes que Google está capada, verdad?
Su país está en guerra.
Lo tenemos muy muy claro, tanto como que este envío es una basura propagandística sin más.
No uses la misma carta anda…porque a va ser que no
Y como le dije a Tul, Tkachenko y otros coleguitas tuyos, los primeros en alegrarse de la elección de Trump el pacifista fuisteis vosotros
Cansáis, que sois 5-10 contados.. pero jodo si dais mal
Si pusieras el mismo esfuerzo en otra cosa que no fuera propaganda y repetir la misma monserga cada día, yo creo que tendríamos la paz mundial y energía de fusión
Pues que quieres que te diga, yo prefiero esperar para tener claro si protestan contra el régimen, o contra los bombardeos.
Edit: Esto era para el ignorante del ignore, el tal carakola en #5.
Negativo por perdida de tiempo.
¿Bulo, sensacionalista, errónea? Necesito una ruleta.
La propaganda...es muy burda...y siempre hay "despistados" que pican.