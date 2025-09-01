edición general
“La selección para astronauta fue una experiencia de agente secreto; de repente, recibía un email diciendo que pasaba de fase, me daban una ciudad y un código sin saber qué me esperaba”

La investigadora reflexiona sobre la preparación actual del ser humano para la exploración espacial: “Para misiones a Marte, no; y para estancias largas en la Luna, tampoco”.

#1 osmond
creo que se les ha ido un poco la mano con el tamaño de la bandera
#3 ChatGPT
#1 hombre, con la pasta que nos está costando este stunt publicitario como para que no se note quien paga xD
#4 Vactor20
#3 Teniendo en cuenta que es igual para todos. europeanspaceflight.com/wp-content/uploads/2024/05/ESAs-New-Astronaut- ejemplo de la Francesa y Belga, no se que estáis rajando.

Pero claramente, tener una mujer española posible astronauta que a mas es investigadora de cáncer es todo un stunt publicitario.
#5 ChatGPT
#4 y qué tiene que ver aquí que sea investigadora? nos estamos riendo de la sobredimensionada bandera....
#8 osmond
#5 parece ser que es la ESA la que ha puesto las dimensiones de la bandera
#2 giputxilandes
Me encanta AstroSara y cada vez más. Por fin alguien mediático callando las bocas de los astro-flipaos y tecno-optimistas que dicen que estamos apuntito de colonizar Marte.:roll: :roll:
#6 Nómada_sedentario
#2 Es que es obvio. Hablar de colonizar Marte es una idiotez...cuando ni siquera hemos sido capaces de colonizar nuestra luna, que está apenas a 3 días de viaje.
Como para hablar de colonizar otro planeta a 4-6 meses de viaje, y un retardo en las comunicaciones con La Tierra de unos 10 minutos (más otros 10 esperando respuesta...).
#9 Aluflipas
#2 Aquí una entrevista que le hizo Crespo de Quantum Fracture que explica bien todo el proceso por el que pasó.
www.youtube.com/watch?v=YPduftjTMWI
DIOSA
#7 Aergon
Ojeando el artículo parece mas un publireportaje del coche que una entrevista. Puede que sean mis perjuicios pero me asombra la forma de hacer apología del coche.
#10 Borgiano
Y al otro pobre astronauta como no es mujer no le dan ni bola... y eso que es el astronauta titular.
