21
meneos
157
clics
“La selección para astronauta fue una experiencia de agente secreto; de repente, recibía un email diciendo que pasaba de fase, me daban una ciudad y un código sin saber qué me esperaba”
La investigadora reflexiona sobre la preparación actual del ser humano para la exploración espacial: “Para misiones a Marte, no; y para estancias largas en la Luna, tampoco”.
astronauta
,
científica
,
entrevista
,
sara garcía alonso
ciencia
10 comentarios
#1
osmond
creo que se les ha ido un poco la mano con el tamaño de la bandera
1
K
11
#3
ChatGPT
#1
hombre, con la pasta que nos está costando este stunt publicitario como para que no se note quien paga
1
K
-2
#4
Vactor20
*
#3
Teniendo en cuenta que es igual para todos.
europeanspaceflight.com/wp-content/uploads/2024/05/ESAs-New-Astronaut-
ejemplo de la Francesa y Belga, no se que estáis rajando.
Pero claramente, tener una mujer española posible astronauta que a mas es investigadora de cáncer es todo un stunt publicitario.
1
K
15
#5
ChatGPT
#4
y qué tiene que ver aquí que sea investigadora? nos estamos riendo de la sobredimensionada bandera....
0
K
10
#8
osmond
*
#5
parece ser que es la ESA la que ha puesto las dimensiones de la bandera
0
K
7
#2
giputxilandes
Me encanta AstroSara y cada vez más. Por fin alguien mediático callando las bocas de los astro-flipaos y tecno-optimistas que dicen que estamos apuntito de colonizar Marte.
3
K
41
#6
Nómada_sedentario
#2
Es que es obvio. Hablar de colonizar Marte es una idiotez...cuando ni siquera hemos sido capaces de colonizar nuestra luna, que está apenas a 3 días de viaje.
Como para hablar de colonizar otro planeta a 4-6 meses de viaje, y un retardo en las comunicaciones con La Tierra de unos 10 minutos (más otros 10 esperando respuesta...).
3
K
40
#9
Aluflipas
#2
Aquí una entrevista que le hizo Crespo de Quantum Fracture que explica bien todo el proceso por el que pasó.
www.youtube.com/watch?v=YPduftjTMWI
DIOSA
0
K
11
#7
Aergon
Ojeando el artículo parece mas un publireportaje del coche que una entrevista. Puede que sean mis perjuicios pero me asombra la forma de hacer apología del coche.
0
K
11
#10
Borgiano
Y al otro pobre astronauta como no es mujer no le dan ni bola... y eso que es el astronauta titular.
0
K
6
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
