Seis de cada 10 constructoras no encuentra personal en un sector que paga peor que durante la burbuja

Desde 2008, año en el que explotó la burbuja inmobiliaria, hasta ahora, el sueldo medio de la construcción descontada la inflación ha disminuido un 27%. “Ha habido una degradación generalizada de los salarios entre el personal cualificado y técnico, muchos cobran hoy lo mismo que en 2010”. El objetivo es volver a atraer a los jóvenes, algo que ahora mismo cuesta, con unos sueldos por debajo de la media y una siniestralidad que prácticamente es el triple. Este año el grado de FP de construcción ha arrancado con un 20% de plazas vacantes.