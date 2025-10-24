Seis de cada 10 constructoras no encuentra personal en un sector que paga peor que durante la burbuja

Desde 2008, año en el que explotó la burbuja inmobiliaria, hasta ahora, el sueldo medio de la construcción descontada la inflación ha disminuido un 27%. “Ha habido una degradación generalizada de los salarios entre el personal cualificado y técnico, muchos cobran hoy lo mismo que en 2010”. El objetivo es volver a atraer a los jóvenes, algo que ahora mismo cuesta, con unos sueldos por debajo de la media y una siniestralidad que prácticamente es el triple. Este año el grado de FP de construcción ha arrancado con un 20% de plazas vacantes.
| etiquetas: españa , construcción , personal , salarios
Lo ya normal en otros paises.
Te falta un punto, y lo habrias redondeado. Asi y todo, positivo.
Y se preguntan por qué no encuentran trabajadores y compradores.
Pero si me he encontrado diferencias de sueldo brutales en la misma categoría, por ejemplo, entre un peón de la contrata y un peón de una de las cuadrillas. El de la cuadrilla cobrando el salario mínimo y el de la contrata por encima de los 2000.
A ver si solo van a ser consejeras del BBVA