Seis de cada 10 constructoras no encuentra personal en un sector que paga peor que durante la burbuja

Desde 2008, año en el que explotó la burbuja inmobiliaria, hasta ahora, el sueldo medio de la construcción descontada la inflación ha disminuido un 27%. “Ha habido una degradación generalizada de los salarios entre el personal cualificado y técnico, muchos cobran hoy lo mismo que en 2010”. El objetivo es volver a atraer a los jóvenes, algo que ahora mismo cuesta, con unos sueldos por debajo de la media y una siniestralidad que prácticamente es el triple. Este año el grado de FP de construcción ha arrancado con un 20% de plazas vacantes.

comentarios
La vivienda más cara que nunca y los salarios de los que la construyen más bajos que nunca... Y se preguntan por qué no encuentran trabajadores.
#3 pasar la construcción modular como habitual, no excepcional: barcelonasecreta.com/edificio-modular-40-pisos-10-dias-barcelona/
Lo ya normal en otros paises.
#3
Te falta un punto, y lo habrias redondeado. Asi y todo, positivo.

Y se preguntan por qué no encuentran trabajadores y compradores.
Vaya, no se me ocurre que podríamos hacer para solucionarlo.
No encuentran esclavos, poned buenos sueldos.
No encuentran trabajadores pero luego vas por las obras y parecen la torre de Babel . Porque les pagan por debajo de convenio o porque directamente no tienen papeles? No lo sé, ojalá existiera algo como inspección de trabajo
#7 He estado en muchas y jamás me he encontrado a nadie sin papeles. Hay muchísimos inspectores de todo tipo en la obra y el mas pesado es el de seguridad. El de seguridad no permite un tío que no este asegurado porque cualquier mínimo accidente puede suponer un roto para la empresa muchísimo mas grande que contratar a alguien legalmente por 2 duros mas xD.
Pero si me he encontrado diferencias de sueldo brutales en la misma categoría, por ejemplo, entre un peón de la contrata y un peón de una de las cuadrillas. El de la cuadrilla cobrando el salario mínimo y el de la contrata por encima de los 2000.
6 de cada 10 constructoras juegan con maximizar el beneficio únicamente a costa del coste de laboral
#8 no, es solo un factor más.
