publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
27
clics
Seis años de cárcel por dejar tuerto a un hombre durante una pelea colectiva en un pub de Cuenca
Los hechos, que se produjeron en mayo de 2023, derivaron en una sucesión de agresiones con vasos y botellas de cristal que dejaron varios heridos
|
etiquetas
:
seis años
,
cárcel
,
tuerto
,
pelea
,
pub
,
cuenca
2
1
0
K
31
actualidad
3 comentarios
#1
detectordefalacias
Si hubiera sido policía medalla y ascenso
1
K
19
#3
Apotropeo
*
" .... El tuerto el rey", en un pub, Cuenca.
Ahora le llaman el rey de putas.
0
K
11
#2
A001
Como puede ser la gente tan mala
0
K
6
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
