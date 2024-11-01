edición general
Seis años de cárcel por dejar tuerto a un hombre durante una pelea colectiva en un pub de Cuenca

Los hechos, que se produjeron en mayo de 2023, derivaron en una sucesión de agresiones con vasos y botellas de cristal que dejaron varios heridos

#1 detectordefalacias
Si hubiera sido policía medalla y ascenso
Apotropeo #3 Apotropeo *
" .... El tuerto el rey", en un pub, Cuenca.

Ahora le llaman el rey de putas.

A001 #2 A001
Como puede ser la gente tan mala
