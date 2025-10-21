La Seguridad Social renueva los reconocimientos médicos de sus empleados públicos con Quirón: revisión ginecológica por 130 euros

Varios trabajadores de la Tesorería destinados en Madrid han mostrado a Infobae España su malestar por esa decisión, aunque es muy común que instituciones públicas contraten este tipo de servicio médico con mutuas privadas. El contrato se formalizó en el BOE el pasado 9 de octubre y renueva un servicio que ya prestaba Quirón desde septiembre de 2023. Quirón Prevención deberá prestar siete tipo de reconocimientos hasta diciembre de 2026 por un importe de 102.000 euros. Los beneficiarios son 450 empleados destinados en la delegación madrileña.