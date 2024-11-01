Segundo ensayo clínico de fase 1 del Kratom: seguridad, tolerabilidad y farmacocinética

Algo que destaca en este ensayo clínico es que está directamente involucrada la propia FDA. La hoja de Kratom es generalmente bien tolerada a dosis únicas de 1 a 12 gramos en individuos sanos, con efectos adversos de intensidad leve a moderada solo en dosis altas. Hay señales de potencial de abuso, pero limitadas a la dosis más alta y con matices. Al comparar los efectos del Kratom con otras drogas de abuso, los participantes clasificaron los efectos como similares a los del THC, seguido por los opioides y las benzodiacepinas.