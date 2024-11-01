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Segundo ensayo clínico de fase 1 del Kratom: seguridad, tolerabilidad y farmacocinética

Segundo ensayo clínico de fase 1 del Kratom: seguridad, tolerabilidad y farmacocinética

Algo que destaca en este ensayo clínico es que está directamente involucrada la propia FDA. La hoja de Kratom es generalmente bien tolerada a dosis únicas de 1 a 12 gramos en individuos sanos, con efectos adversos de intensidad leve a moderada solo en dosis altas. Hay señales de potencial de abuso, pero limitadas a la dosis más alta y con matices. Al comparar los efectos del Kratom con otras drogas de abuso, los participantes clasificaron los efectos como similares a los del THC, seguido por los opioides y las benzodiacepinas.

| etiquetas: kratom , ensayo , clínico , seguridad , tolerabilidad
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3 comentarios
2 0 0 K 20 ciencia
#1 UNX *
Me sorprende los participantes lo hayan encontrado similar al THC, para mí absolutamente nada que ver. Las venas verdes son más una mezcla entre efectos opiáceos y estimulantes suaves, de hecho se usa tradicionalmente como estimulante; y las rojas directamente efecto opiáceo.
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Tx4 #2 Tx4
"Las dosis altas (8-12 gramos) "...

Con esa cantidad en flores de cannabis (me dice un amigo) tienes para fumar una semana.
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#3 UNX
#2 Cierto, aunque el Kratom es mucho más barato, salvo en el caso del autocultivo (es muy jodido cultivarlo aquí).
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