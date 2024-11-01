edición general
La Segunda oportunidad- Intro

Espectacular cabecera del programa presentado por Paco Costas a finales de los 70

| etiquetas: tve , programa , motor
Lagrimones
#2 La musiquita :foreveralone:
#3 Siiiii y la voz...
Y un pedrolo en medio de la carretera, salido de la nada.
Qué gram programa.
Lo he vuelto a ver recientemente ,
Tendrían que hacer algo así , eso sí es usar la TV pública para servicio público
Hoy en día es muy curioso ver cómo era un programa pensado para auténticos neófitos del automóvil.
Eran años en los que la gente se había comprado su primer coche, y la mayoría no sabía casi ni lo básico en coches que necesitaban un mantenimiento bastante frecuente. Muchos, a los 100.000 km, necesitaban un desmontaje completo del motor con cambio de juntas incluido e incluso rectificado de pistones.

Instruían sobre la importancia de llevar los neumáticos a la presión correcta, que había que echar aceite al motor y controlar su nivel, qué era el carburador...
Pura historia de la televisión y de la tecnología.
