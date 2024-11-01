edición general
10 meneos
13 clics
Una segunda mujer afirma ser víctima del ex-DAO, según el abogado de la primera denunciante

Una segunda mujer afirma ser víctima del ex-DAO, según el abogado de la primera denunciante

Una segunda mujer ha acudido al abogado Jorge Piedrafita, que representa a la denunciante por presunta agresión sexual contra José Ángel González, ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, afirmando que también sería víctima suya.

| etiquetas: josé ángel gonzález , dao , policía nacional , piedrafita
8 2 0 K 86 actualidad
8 comentarios
8 2 0 K 86 actualidad
#3 Nastar
Segun el abogado

Estoy esperando aun a las otras denunciantes de errejon

Me gustaria, por lo refrescante y novedoso que resultaria, que la gente se espere a que un tribunal condene antes de lapidar a nadie
1 K 18
Cehona #7 Cehona
#6 Creo que condundes la diana de los dardos.
0 K 13
Edheo #8 Edheo
#7 También yo creo que pretendes, hacerte el confundido conmigo, o no se si esque aquí vienes a hablar sólo de PSOE y lo demás te sobra.
Así que directamente, te allano el camino, y te dejo a tus anchas a lo que sea que hayas venido a hacer aquí.
0 K 7
vviccio #4 vviccio
El ex-DAO fue un punto débil en la Policía Nacional porque pudo ser chantajeado para que cualquier criminal obtuviera alguna ventaja.
Es necesario hacer reformas constantes en las instituciones para detectar grietas y puntos débiles lo más pronto posible.
0 K 11
plutanasio #1 plutanasio
Joder con el PSOE, es que no da una, siempre elige a los mejores.
0 K 11
Edheo #2 Edheo
#1 Bueno, el PSOE los escoge agresores sexuales, el PP corruptos, o incompetentes homicidas....
En todas casas tienen pelusas pa barrer, no te creas que todo queda sólo en un patio.
1 K 20
Cehona #5 Cehona
#2 Marlaska puso la mano en el fuego por la denunciante si no se habia sentido protegida.
Un grupo de Whatsapp de Policias, publicita su nombre y Jusapol prepara una manifestación por el honor de los Policias.
¿Pero la culpa es del PSOE por no comunicarle nadie que era un supuesto delincuente el DAO?
Aznar también era la reserva de Occidente siendo el más votado y salió botado por pinocho.
0 K 13
Edheo #6 Edheo
#5 Ah vaale.... gracias por corregirme... propago tu propaganda pus
Votad a Pp todos por favor, o en su defecto VOX.. que sólo ellos saben hacer las cosas bien
Por ejemplo, mirad como actuaron en los incendios o la DANA

Repito... votad todos a PP y VOX, sólo ellos son la salvación!!!
Más contento asín???
0 K 7

menéame