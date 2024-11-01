Una segunda mujer afirma ser víctima del ex-DAO, según el abogado de la primera denunciante

Una segunda mujer ha acudido al abogado Jorge Piedrafita, que representa a la denunciante por presunta agresión sexual contra José Ángel González, ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, afirmando que también sería víctima suya.
| etiquetas: josé ángel gonzález , dao , policía nacional , piedrafita
Es necesario hacer reformas constantes en las instituciones para detectar grietas y puntos débiles lo más pronto posible.
Un grupo de Whatsapp de Policias, publicita su nombre y Jusapol prepara una manifestación por el honor de los Policias.
¿Pero la culpa es del PSOE por no comunicarle nadie que era un supuesto delincuente el DAO?
