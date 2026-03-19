Según varias fuentes de alto nivel, Dinamarca, Francia y otros países europeos se prepararon para la guerra contra Estados Unidos en Groenlandia

Una investigación publicada el 19 de marzo, en el periódico danés DR, relata por primera vez y con gran precisión cómo, en el mes de enero, Dinamarca y varios Estados europeos se prepararon realmente para una toma por la fuerza de Groenlandia por parte de Estados Unidos.
| etiquetas: groenlandia , europa , estados unidos , guerra
www.meneame.net/story/dinamarca-preparo-posibles-ataques-desde-estados
para que se diera cuenta ,que si hacía una toma de Groenlandia. tendría que ser a sangre y fuego
Si la misma amenaza hubiera venido de otro sitio estaríamos ya con todo Europa en pie de guerra