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Según varias fuentes de alto nivel, Dinamarca, Francia y otros países europeos se prepararon para la guerra contra Estados Unidos en Groenlandia

Según varias fuentes de alto nivel, Dinamarca, Francia y otros países europeos se prepararon para la guerra contra Estados Unidos en Groenlandia

Una investigación publicada el 19 de marzo, en el periódico danés DR, relata por primera vez y con gran precisión cómo, en el mes de enero, Dinamarca y varios Estados europeos se prepararon realmente para una toma por la fuerza de Groenlandia por parte de Estados Unidos.

| etiquetas: groenlandia , europa , estados unidos , guerra
12 3 1 K 143 politica
10 comentarios
12 3 1 K 143 politica
NubisMusic #8 NubisMusic *
#4 Cierto, no la había visto. Igualmente este meneo que comparto es en español/castellano. El meneo que enlazas es justo la fuente original de la que hablan.
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#3 concentrado
Fuente de alto nivel = cuñaos en la barra de un pub extremadamente caro.
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Xuanin71 #1 Xuanin71
Supongo que la operación fue convenientemente filtrada, al amigo americano .
para que se diera cuenta ,que si hacía una toma de Groenlandia. tendría que ser a sangre y fuego
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Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
#0 Salta muro de pago a medio articulo.
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NubisMusic #7 NubisMusic
#2 Prueba con el modo lectura del navegador.
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Atusateelpelo #10 Atusateelpelo
#7 Lo hice y me salto igual.
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Dene #5 Dene
Logico. Si un país te amenaza lo minimo es prepararse, aunque sea complicado.
Si la misma amenaza hubiera venido de otro sitio estaríamos ya con todo Europa en pie de guerra
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MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo *
I'm doing my part!  media
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#6 kondnado
Donde más tranquilo se está es en Corea del Norte.
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menéame