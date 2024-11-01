·
17
meneos
17
clics
Según el embajador estadounidense en Israel, el ejército israelí es más humano que el ejército estadounidense (EN)
El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, hace una impactante afirmación: el ejército israelí es más humano que el ejército estadounidense.
|
etiquetas
:
sionismo
,
eeuu
,
gaza
,
genocidio
,
huckabee
compartir
#2
Tkachenko
Entrevista sin desperdicio. Un traidor a su país en todo su esplendor
5
K
89
#4
Kasterot
*
#2
creo que muchos de los que están en la administración de ee.uu su única lealtad es al sionismo
4
K
71
#1
azathothruna
Ese tiene estandares Orion o Romulanos
3
K
49
#11
HeilHynkel
#1
Más bien hunos o vándalos (de los de Genserico)
0
K
13
#13
azathothruna
*
#11
Ninguno de ellos se creia superior al resto.
Solo saqueaban mataban y ya
0
K
15
#6
johel
*
Teneis que tener en cuenta que para un SSionista si no eres iSSraeli eres un perro, por tanto el ejercito iSSraeli es mas humano porque solo mata perros.
3
K
43
#8
XXguiriXX
De lameculos, lo siguiente.
2
K
41
#9
MiguelDeUnamano
El concepto de "humanidad" de esta gente dista mucho del de cualquiera con un mínimo de decencia.
2
K
40
#10
Nasser
Si por humano se refiere a Homo Sapiens es posible que tengan menos robot, pero en hijos de puta están disputándose el título.
2
K
37
#3
Sinyu
¿Que hace mas humano a un soldado? Viendo el resultado en Iraq con los muertos después de años de de embargo y las bombas sucias o el estado en que ha quedado Gaza, no se que les hará mas humanos unos que otros.
1
K
24
#12
Un_señor_de_Cuenca
En la escala de escoria humana inmoral y supremacista están muy igualados.
0
K
15
#5
Malinke
¿Dando por hecho que ninguno de los dos lo es?
0
K
11
#7
Kuruñes3.0
Todo puede ser.
0
K
7
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
