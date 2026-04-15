De seguir a un ultraligero a morir a manos de un búho: el duro aprendizaje del ibis para migrar

Los ibis eremita Dr. Saurier y Espi formaban parte de la bandada de 35 ejemplares que llegaron a España en 2023 guiados por un ultraligero. El objetivo de este vuelo era que las aves, nacidas en cautividad en un zoo de Austria y criadas por personas a las que reconocían como madres y seguían allí donde fueran, aprendieran la ruta y consiguieran migrar solas. ... cuando volvían a sus cuarteles de invierno en Cádiz, se toparon en Cuenca con un búho real ―uno de sus depredadores naturales― que acabó con los dos.
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Le han llevado al búho real comida a domicilio. Del mismo modo que las perdices las crían a miles los cotos para su negocio, y en cuanto las sueltan no sobrevive ni una muchos días (más allá de las que se cazan), porque los animales críados en cautividad generaciones, ya no tienen lo que hay que tener para sobrevivir en el medio. Muy posiblemente a estos Ibis eremita les pasa lo mismo. Que son animales que provienen de generaciones criados en cautividad.
Complicado lo de las manos del búho, a no ser que sea de Disney