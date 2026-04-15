De seguir a un ultraligero a morir a manos de un búho: el duro aprendizaje del ibis para migrar

Los ibis eremita Dr. Saurier y Espi formaban parte de la bandada de 35 ejemplares que llegaron a España en 2023 guiados por un ultraligero. El objetivo de este vuelo era que las aves, nacidas en cautividad en un zoo de Austria y criadas por personas a las que reconocían como madres y seguían allí donde fueran, aprendieran la ruta y consiguieran migrar solas. ... cuando volvían a sus cuarteles de invierno en Cádiz, se toparon en Cuenca con un búho real ―uno de sus depredadores naturales― que acabó con los dos.