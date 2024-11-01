Seguir jugando al juego de la ciencia

Gardner no fue el primero en formular la idea de que la ciencia es un juego (probablemente fuera Karl Popper quien lo dijo por primera vez de forma explícita, aunque yo lo aprendí, como tantas otras cosas, leyendo a Isaac Asimov), pero sí el que, a mi entender, la expresó de la manera más bella y sugerente: «¿Jugamos una partida? Esta es la antigua pregunta que el universo, o algo detrás del universo, empezó a hacerles a los desconcertados bípedos implumes que proliferaban en el tercer planeta del Sol.
etiquetas: ciencia , juego , popper
