Los seguidores de Trump se indignan ante los planes de construir gigantescos centros de detención del ICE en sus ciudades (ENG)

Las ciudades favorables a Trump se enfrentan a una fuerte oposición a los planes de construir nuevos centros de detención masivos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de sus fronteras. Esta ola de protestas representa la primera prueba local de la campaña del presidente Donald Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para reformar fundamentalmente el sistema de detención de inmigrantes mediante la transformación de vastos edificios industriales en centros de detención al estilo de Amazon.