edición general
2 meneos
12 clics

Seguidores del pastor Robert Morris, quien confesó abusar de una niña, dicen que Dios ya lo perdonó

Robert Morris, de 64 años, fundador de una de las megaiglesias más grandes de Estados Unidos, abusó de la menor durante un periodo de cuatro años en Oklahoma, durante la década de 1980. La semana pasada, se declaró culpable de cinco cargos por actos lascivos o indecentes con una menor. El Tribunal del Condado de Osage, en Oklahoma, lo condenó a 10 años de prisión, aunque solo cumplirá seis meses tras las rejas gracias a un acuerdo con la fiscalía. También deberá registrarse como delincuente sexual y pagar una indemnización de 250.000 dólares.

| etiquetas: robert morris , pastor , dios , perdón , abuso , niña , sexual
1 1 0 K 25 actualidad
7 comentarios
1 1 0 K 25 actualidad
Feindesland #1 Feindesland
Sin problema.

Dios le quita la pena de purgatorio, pero nosotros no le quitamos la de cárcel.

Todo en orden.
5 K 78
Ludovicio #3 Ludovicio
#1 Que se le meta a la cárcel hasta que dios lo saque.
0 K 12
denocinha #4 denocinha
#1 Exacto, ya lo hicieron en Amanece que no es poco con el plagiador. Primero se confiesa y luego ya se va por la ley terrestre
0 K 10
unlugar #5 unlugar
"En 2016, el entonces candidato Donald Trump lo nombró miembro de su comité evangélico asesor."
No se puede negar que tiene olfato. ¿Tienen algún tipo de vicio-señal secreta para reconocerse?
0 K 11
Spirito #6 Spirito
Da igual lo que pase: la estupidez y tragaderas de los fanáticos son infinitas.
0 K 9
#7 Eukherio
Les llegó la circular de Dios.
0 K 8
#2 Lusco2
No estoy seguro de lo de Dios, quizás una ordalía o juicio de Dios podría probar su perdón
0 K 7

menéame