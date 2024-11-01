·
El sector espacial catalán, en busca de la relevancia en Europa
Catalunya refuerza su apuesta por el sector espacial con una nueva estrategia hasta el 2030 que prevé ocho misiones y movilizar hasta 150 millones de euros
sector espacial
catalán
relevancia
europa
ciencia
ciencia
#1
HeilHynkel
El sector espacial catalán .... ¿ha dicho algo el sector espacial murciano al respecto?
2
K
52
#5
Asimismov
#1
en Elche, casi Murcia han lanzado un.par de cohetes.
2
K
37
#7
HeilHynkel
*
#5
Y no nos olvidemos de los madrileños, los primeros en intentar poner un vehículo tripulado en órbita. Claro que se dice que les echaron una mano, por un lado la Agencia Espacial Vasca y por otro (esto está por confirmar) la NASA/CIA.
1
K
30
#3
crob
*
#1
ojalá acho
1
K
29
#2
Quillotro
¿Habrá que ir a Marte a reunirse con Puigdemont?
1
K
9
#4
traviesvs_maximvs
Espero que a su cohete lo llamen el Espetec I
2
K
29
#6
alcama
Un 3% de relevancia
0
K
6
Y no nos olvidemos de los madrileños, los primeros en intentar poner un vehículo tripulado en órbita. Claro que se dice que les echaron una mano, por un lado la Agencia Espacial Vasca y por otro (esto está por confirmar) la NASA/CIA.