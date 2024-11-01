El secretario del Tesoro de Trump: «el “estrecho de Vermut” no se ha reabierto por completo» [ENG]  

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, que parecía bastante nervioso durante la rueda de prensa en la Casa Blanca, pareció cometer un lapsus y llamó accidentalmente al estrecho de Ormuz “estrecho de Vermut”. “Esta mañana, el presidente Trump dijo que cree que nos estamos acercando al final”, declaró Bessent a Peter Doocy, de Fox News, durante la comparecencia después de que este le preguntara sobre el objetivo del presidente al reabrir el estrecho. “Estados Unidos ha cumplido su parte del alto el fuego”.