edición general
11 meneos
57 clics
El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, califica a Dinamarca de "irrelevante" en Davos. [ENG]

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, califica a Dinamarca de "irrelevante" en Davos. [ENG]  

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, ha calificado a Dinamarca de "irrelevante" en medio de las tensiones sobre Groenlandia y ante la visita prevista del presidente Donald Trump al país esta semana. Bessent desestimó las preocupaciones de que Dinamarca retirara sus inversiones de los bonos del Tesoro estadounidense, afirmando que sus participaciones de menos de 100 millones de dólares eran tan insignificantes como el propio país.

| etiquetas: bessent , davos , dinamarca , irrelevante , venta , deuda , eeuu
9 2 0 K 167 actualidad
16 comentarios
9 2 0 K 167 actualidad
Comentarios destacados:    
Mountains #1 Mountains *
Y Trump nos ha amenazado directamente: www.meneame.net/m/actualidad/trump-carga-contra-europa-davos-no-va-bue

Boikot USA
4 K 73
Spirito #3 Spirito
Es un país de la UE, tan irrelevante por tanto no es.

#1 Y sí, toca organizar seriamente boicot a EEUU.
2 K 43
Ferran #9 Ferran
#3 Volver a comprarle el gas a Rusia…
1 K 24
Spirito #10 Spirito *
#9 Eso debería ocurrir de una u otra manera en el futuro.

No es normal que paguemos un gas americano un 40% más caro y de peor calidad.
0 K 9
Gry #5 Gry
#1 Todos los países de la UE deberían empezar a vender deuda estadounidense a ver qué tan irrelevantes somos.  media
1 K 38
Olepoint #14 Olepoint *
#1 ¡¡¡ Putos comunistas, rojelios de mierda, pero qué se habrán creído !! .... oh, wait, espera, espera.. :troll:

Ahora va a resultar que son los "auto adalides" de la libertad nuestros enemigos nº1

es.wikipedia.org/wiki/La_historia_no_contada_de_los_Estados_Unidos -> Por si algún estúpido (especial atención a los votantes de Vox) aún no se había enterado....
0 K 8
karakol #8 karakol
Insultar a tus aliados es algo que, oh, sorpresa, no suele funcionar bien.

Para el Trumpo y su cuadrilla la diplomacia nunca fue una opción
2 K 59
pip #12 pip
Esta gente tiene el tacto diplomático de una choni drogadicta y poligonera.

Podrían al menos ser unos hijos de puta pero no faltar. Pero no, tienen todo lo malo.
1 K 32
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Eso es que le ha jodido. A lo económico, que es el camino.
1 K 31
karaskos #11 karaskos
Que cara de guiñol que se gasta el hijo de siete padres éste.

No debería de haber una respuesta firme de la UE en lugar de mensajes individuales de algunos países...!?
1 K 27
themarquesito #13 themarquesito
Que alguien le diga a Bessent que en Dinamarca se produce el 70% de la insulina que se consume en EE.UU, y también el 100% del Ozempic
0 K 20
EvilPreacher #4 EvilPreacher
De la misma manera que Palestina no debería sentarse en las negociaciones de paz para Gaza, Dinamarca no debería sentarse en las negociaciones para la usurpación de parte de su territorio >:-(
0 K 10
#6 CosaCosa
A ver, es que lo es. En comparacion con USA y comparandola financieramente.

Pero mil hormigas pueden con un saltamontes
0 K 7
Cosmos1917 #7 Cosmos1917
¿Comparado con EEUU? Obvio. Pero sin el vasallaje de europa, los EEUU serían una potencia de segundo orden. Por mí que MAGA siga así.

Si tu enemigo se equivoca, déjalo que continue!!
0 K 7
#15 AlexGuevara
Haciendo amigos
0 K 7
eldet #16 eldet
Y por eso es bueno estar en la UE. Algunos que dicen fuera la UE, a ver como se defendian en el mundo donde los paises grandes les aplastan.
0 K 7

menéame