El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, califica a Dinamarca de "irrelevante" en Davos. [ENG]  

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, ha calificado a Dinamarca de "irrelevante" en medio de las tensiones sobre Groenlandia y ante la visita prevista del presidente Donald Trump al país esta semana. Bessent desestimó las preocupaciones de que Dinamarca retirara sus inversiones de los bonos del Tesoro estadounidense, afirmando que sus participaciones de menos de 100 millones de dólares eran tan insignificantes como el propio país.
| etiquetas: bessent , davos , dinamarca , irrelevante , venta , deuda , eeuu
Boikot USA
#1 Y sí, toca organizar seriamente boicot a EEUU.
No es normal que paguemos un gas americano un 40% más caro y de peor calidad.
Ahora va a resultar que son los "auto adalides" de la libertad nuestros enemigos nº1
es.wikipedia.org/wiki/La_historia_no_contada_de_los_Estados_Unidos -> Por si algún estúpido (especial atención a los votantes de Vox) aún no se había enterado....
Para el Trumpo y su cuadrilla la diplomacia nunca fue una opción
Podrían al menos ser unos hijos de puta pero no faltar. Pero no, tienen todo lo malo.
No debería de haber una respuesta firme de la UE en lugar de mensajes individuales de algunos países...!?
Pero mil hormigas pueden con un saltamontes
Si tu enemigo se equivoca, déjalo que continue!!