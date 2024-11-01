El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, califica a Dinamarca de "irrelevante" en Davos. [ENG]  

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, ha calificado a Dinamarca de "irrelevante" en medio de las tensiones sobre Groenlandia y ante la visita prevista del presidente Donald Trump al país esta semana. Bessent desestimó las preocupaciones de que Dinamarca retirara sus inversiones de los bonos del Tesoro estadounidense, afirmando que sus participaciones de menos de 100 millones de dólares eran tan insignificantes como el propio país.