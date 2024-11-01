·
El secretario del Tesoro de EE.UU. espera aplicar esta semana el arancel global del 15%
La Unión Europea confía en quedar exenta de esta tasa universal, de acuerdo con Bloomberg
eeuu
aranceles
#2
cathan
La guerra no se va a pagar sola.
7
K
88
#4
calde
#2
Sí, porque básicamente es un impuesto para los inocentes estadounidenses...
0
K
13
#7
oceanon3d
La UE confía .........
4
K
53
#5
calde
venga! a ver qué nos toca en el bingo! qué mundo más guay éste en el que vivimos...
2
K
38
#1
concentrado
Tal y como va la economía global, es el mejor momento.
1
K
32
#3
Asimismov
Enhorabuena a los negociantes y a los negodespués
1
K
26
#10
themarquesito
Con un poco de suerte, esto puede ir directo al Supremo y éste se lo despacha via "shadow docket". A John Roberts no le gusta que le toquen las narices a la US Chamber of Commerce
0
K
20
#9
Gry
Los acuerdos firmados por Trump no valen ni el papel en el que están escritos.
0
K
16
#6
PerritaPiloto
Estoy enfadado contra el mundo y le pongo un arancel global. Siqueroa cortar sus lazos comerciales con España solo tiene que hacerlo. No hace falta que le ponga a sus ciudadanos un impuesto al importar desde cualquier lugar.
0
K
7
#8
Pepa56
Que contento el ABC
0
K
6
