El secretario del Tesoro de EE.UU. espera aplicar esta semana el arancel global del 15%

El secretario del Tesoro de EE.UU. espera aplicar esta semana el arancel global del 15%

La Unión Europea confía en quedar exenta de esta tasa universal, de acuerdo con Bloomberg

10 comentarios
cathan
La guerra no se va a pagar sola.
7
calde
#2 Sí, porque básicamente es un impuesto para los inocentes estadounidenses...
0
oceanon3d
La UE confía ......... xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
4
calde
venga! a ver qué nos toca en el bingo! qué mundo más guay éste en el que vivimos...
2
#1 concentrado
Tal y como va la economía global, es el mejor momento.
1
Asimismov
Enhorabuena a los negociantes y a los negodespués
1
themarquesito
Con un poco de suerte, esto puede ir directo al Supremo y éste se lo despacha via "shadow docket". A John Roberts no le gusta que le toquen las narices a la US Chamber of Commerce
0
Gry
Los acuerdos firmados por Trump no valen ni el papel en el que están escritos. :-P
0
#6 PerritaPiloto
Estoy enfadado contra el mundo y le pongo un arancel global. Siqueroa cortar sus lazos comerciales con España solo tiene que hacerlo. No hace falta que le ponga a sus ciudadanos un impuesto al importar desde cualquier lugar.
0
Pepa56
Que contento el ABC
0

