El secretario general de la OTAN felicita a España: “Está realmente cumpliendo con lo que debe hacer”

Tras meses de polémicas y disensos sobre el papel de España en la Alianza Atlántica por su gasto en defensa, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado este jueves que “España está realmente cumpliendo con lo que debe hacer” tras felicitar a nuestro país. Rutte ha comentado que “a comienzos del año pasado el gasto estaba en torno al 1,4 %. En abril recibí una llamada de Pedro Sánchez, que me dijo: 'Vamos a llegar al 2 %', y así lo hizo. Esto significa miles de millones de euros adicionales.