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El secretario general de la OTAN felicita a España: “Está realmente cumpliendo con lo que debe hacer”

El secretario general de la OTAN felicita a España: “Está realmente cumpliendo con lo que debe hacer”

Tras meses de polémicas y disensos sobre el papel de España en la Alianza Atlántica por su gasto en defensa, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado este jueves que “España está realmente cumpliendo con lo que debe hacer” tras felicitar a nuestro país. Rutte ha comentado que “a comienzos del año pasado el gasto estaba en torno al 1,4 %. En abril recibí una llamada de Pedro Sánchez, que me dijo: 'Vamos a llegar al 2 %', y así lo hizo. Esto significa miles de millones de euros adicionales.

| etiquetas: otan , españa
10 2 0 K 122 actualidad
15 comentarios
10 2 0 K 122 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Como siga esto así, al Pedrito le ha va acabar haciendo la pelota hasta Trump.
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RoterHahn #3 RoterHahn
#1
No, si al final le pedirá que le saque las castañas del fuego, y termina con el premio Nobel de paz. xD
1 K 31
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#3

Y con el FIFA de la paz. :-D
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carakola #2 carakola
La cara amable de la OTAN y de Europa mientras apoyamos a Israel y a EEUU e imponemos sanciones a sus enemigos.
2 K 36
angelitoMagno #4 angelitoMagno
¿Lo que España tenía que hacer era invertir el 2% en defensa? ¿Pero no decían algunos que Sánchez podía decir lo que quisiera, que tendríamos que poner el 5% si o si? :-O
1 K 24
#6 omega7767
#4 ¿estás sugiriendo que Sanchez cumple sus promesas?
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angelitoMagno #10 angelitoMagno
#6 Yo no suelo hablar en general, me refiero solo a este punto concreto.
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Duke00 #7 Duke00
#4 Es que todos están mintiendo, Sánchez, Trump, Mertz, Rutte, etc. Todos están en un complot internacional para hacernos creer que España no gasta el 5%. Todos son en realidad marionetas del gobierno comunista bolivariano de Sanchez.
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GuerraEsPaz #9 GuerraEsPaz
#4 eso era antes del patinazo de trump con iran. ahora rutte se va al sol que mas calienta porque pintan bastos con el naranjo senil
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Deviance #5 Deviance
Patrañas, Lisonjas; viniendo de este hijolagranputa me suena a encerrona a kilómetros.
No me creo nada.
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Spirito #8 Spirito
Mientras no lo maten los de la CIA o el Mossad...
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Herrerii #12 Herrerii
A este tío lo que único que le importa es el dinero, como buen comisionista de EEUU.
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hazardum #13 hazardum
Cómo era aquello de "Temo a los griegos incluso cuando traen regalos" , pues con el lameojales de Rutte siempre es una trampa.
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#14 beltraneja
Es como estar viendo cada día una línea temporal distinta, con los mismos personajes pero variando las tramas y quien es el bueno y quién el malo. Qué pesadilla..
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#15 miraqueereslinda *
Jejeje, qué ingenuos los de la OTAN, se fían de lo que Sánchez les dijo en una llamada telefónica.

Está claro que en la OTAN todavía no saben, como ya sabemos de sobra los españoles después de tropecientos "cambios de opinión" , lo poco que vale la palabra de Sánchez.
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menéame