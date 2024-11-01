El secretario del Ejército de los Estados Unidos advirtió a Ucrania de una derrota inminente mientras impulsaba un plan de paz inicial (ENG)

En una reunión celebrada la semana pasada en Kiev, el secretario del Ejército de los Estados Unidos, Dan Driscoll, ofreció una sombría valoración. Dijo a sus homólogos que sus tropas se enfrentaban a una situación desesperada en el campo de batalla y que sufrirían una derrota inminente frente a las fuerzas rusas. «El mensaje era básicamente: están perdiendo», «y deben aceptar el acuerdo». La situación de Ucrania solo empeoraría con el tiempo y era mejor negociar un acuerdo de paz ahora que acabar en una posición aún más débil en el futuro.
| etiquetas: eeuu , ucrania , rusia , guerra , paz , acuerdo
El secretario del Ejército de los Estados Unidos advirtió a Ucrania de una derrota inminente mientras impulsaba un plan de paz inicial
La reunión de la semana pasada fue solo el último ejemplo de una larga división dentro de la administración Trump sobre cómo poner fin a la guerra en Ucrania.
26 de noviembre de 2025, 2:34 a. m. GMT+1
Por Dan De Luce, Courtney Kube y Abigail Williams
En una reunión con funcionarios ucranianos celebrada la semana pasada en… » ver todo el comentario
Un bando, del que forman parte Vance, el enviado especial Steve Witkoff y otros funcionarios, considera que Ucrania es el principal obstáculo para la paz y está a favor de utilizar la influencia de Estados Unidos para obligar a Kiev a hacer concesiones importantes, según varios funcionarios actuales y antiguos.
El otro bando, representado por Rubio y otros funcionarios, considera que Rusia es la culpable de haber lanzado una invasión no provocada contra su vecino y afirma que Moscú solo cederá si paga un precio por su agresión mediante sanciones y otras presiones.
Si la salvación de Ucrania son Vance y Rubio ... que se den por jodidos.
Me pregunto si antes de 2014 habia buenos contactos con China o solo cuando la cagada especial se puso fea, recien los ucros se acordaron de ellos.
Dejarán de apoyar la guerra cuando puedan hacer más negocio con paz.
Claro que han aprendido:
- A vender gás más caro
- A hacer negocio con el fracking.
- A hundir a Europa.
Depende del bando.
Y siempre pueden contratar asesores franceses.