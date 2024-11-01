El secretario del Ejército de los Estados Unidos advirtió a Ucrania de una derrota inminente mientras impulsaba un plan de paz inicial (ENG)

En una reunión celebrada la semana pasada en Kiev, el secretario del Ejército de los Estados Unidos, Dan Driscoll, ofreció una sombría valoración. Dijo a sus homólogos que sus tropas se enfrentaban a una situación desesperada en el campo de batalla y que sufrirían una derrota inminente frente a las fuerzas rusas. «El mensaje era básicamente: están perdiendo», «y deben aceptar el acuerdo». La situación de Ucrania solo empeoraría con el tiempo y era mejor negociar un acuerdo de paz ahora que acabar en una posición aún más débil en el futuro.