edición general
1 meneos
2 clics

La secretaria general de Igualdad en el PSCM, sobre el caso Salazar: "Queremos que todas las mujeres del partido se sientan protegidas"  

La secretaria general de Igualdad en el PSCM desvela los detalles de la reunión del PSOE sobre el caso Salazar

| etiquetas: psoe , salazar
1 0 0 K 20 actualidad
2 comentarios
1 0 0 K 20 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
vale, pero entonces ¿por qué la denunciante de Torremolinos ha ido a la Fiscalía y las denunciantes de Salazar no? ¿no será porque estáis utilizando el caso para batallitas internas de partido?
0 K 20
#2 DenisseJoel
Vamos a ver... Si tú les dices a tus compañeros varones que para lograr la igualdad hay que tener leyes/normas distintas para hombres y mujeres... Y te dan la razón, sin plantear la mínima duda, ¿tú que piensas, que tus compañeros se creen lo de la igualdad o que no?

Llevamos así años.
0 K 11

menéame