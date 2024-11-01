edición general
9 meneos
14 clics
Saraya Awliya al Dam afirma haber atacado con drones una base estadounidense en Erbil (EN)

Saraya Awliya al Dam afirma haber atacado con drones una base estadounidense en Erbil (EN)

La facción armada Saraya Awliya al-Dam (Guardianes de las Brigadas de Sangre) se atribuyó el domingo por la noche la responsabilidad de un ataque selectivo con aviones no tripulados contra instalaciones militares estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de Erbil.

| etiquetas: irán , eeuu , petróleo , guerra , energía , irak , sionismo , israel
7 2 0 K 93 actualidad
14 comentarios
7 2 0 K 93 actualidad
Comentarios destacados:      
aPedirAlMetro #8 aPedirAlMetro *
#7 No no, prefiero ir a verte en directo al circo que has montado!

Yo no soy el que te lanza los huevos, lo prometo.
La gente con la cara pintada, tambien son personas, y hay que respetarlas.
Ademas haces muy bien tu trabajo. Todo el mundo se rie!
7 K 105
Tkachenko #11 Tkachenko
#8 y además, es el ojito derecho de la administración (el y todos sus clones) xD
2 K 41
aPedirAlMetro #12 aPedirAlMetro *
#11 "es el ojito derecho de la administración"
Pues la administración está tuerta, porque este no ve mas alla de su nariz xD
1 K 30
Pertinax #13 Pertinax *
#11 #8 Clowns, se dice clowns. Ya estamos los tres, y yo soy el listo.
2 K 18
Pertinax #1 Pertinax *
Un nombre precioso. Buena gente fijo.
6 K 42
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro *
#1 Tus análisis geopolíticos son de una profundidad remarcable.
Siempre tan imparciales y alejados de todo tipo de sesgo.
Cuánta profesionalidad, cuánto contexto, cuánto foco en lo importante...

En fin... sigue con tu circo.
8 K 115
Pertinax #7 Pertinax
#5 Léeme en Diario Red si necesitas más genialidades.
4 K 23
#10 Toponotomalasuerte
#1 añádele azul y verás las ganas de besarles el ojaldre que le entra a alguno.
0 K 11
#6 endy *
"Guardianes de las Brigadas de Sangre"
O juegan a rol o son una gente muy agradable que merece toda la credibilidad y empatía.
1 K 20
#14 Tunguska08Chelyabinsk13
#6 A ver que la partida se llama Furia épica, no desentona tampoco.
0 K 15
#4 Leclercia_adecarboxylata
Tienen nombres de niños de la ESO.
0 K 16
Jakeukalane #9 Jakeukalane
Pues en árabe sí suena bonito...
0 K 14
#3 Perrota
Erbil, Irak.
0 K 10

menéame