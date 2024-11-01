Saraya Awliya al Dam afirma haber atacado con drones una base estadounidense en Erbil (EN)

La facción armada Saraya Awliya al-Dam (Guardianes de las Brigadas de Sangre) se atribuyó el domingo por la noche la responsabilidad de un ataque selectivo con aviones no tripulados contra instalaciones militares estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de Erbil.
| etiquetas: irán , eeuu , petróleo , guerra , energía , irak , sionismo , israel
Yo no soy el que te lanza los huevos, lo prometo.
La gente con la cara pintada, tambien son personas, y hay que respetarlas.
Ademas haces muy bien tu trabajo. Todo el mundo se rie!
Pues la administración está tuerta, porque este no ve mas alla de su nariz
xcancel.com/upholdreality/status/2028180107764937022?s=20
Siempre tan imparciales y alejados de todo tipo de sesgo.
Cuánta profesionalidad, cuánto contexto, cuánto foco en lo importante...
En fin... sigue con tu circo.
O juegan a rol o son una gente muy agradable que merece toda la credibilidad y empatía.