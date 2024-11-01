Un sapo mata a dos perros en Undinarrain

Un sapo de gran tamaño —de aproximadamente 22 centímetros— habría sido el responsable del trágico desenlace y tras alertar a los Bomberos Voluntarios, dos efectivos tomaron la precaución necesaria y trasladaron al animal a una veterinaria. Según relataron los dueños, los tres perritos salieron al patio luego de la cena y minutos después escucharon sus quejidos. Al salir al patio descubrieron que dos de ellos ya estaban sin vida y temiendo que se tratara de algún tipo de envenenamiento, observaron en la vereda la presencia de un sapo gigante.