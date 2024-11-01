edición general
7 meneos
179 clics

Un sapo mata a dos perros en Undinarrain

Un sapo de gran tamaño —de aproximadamente 22 centímetros— habría sido el responsable del trágico desenlace y tras alertar a los Bomberos Voluntarios, dos efectivos tomaron la precaución necesaria y trasladaron al animal a una veterinaria. Según relataron los dueños, los tres perritos salieron al patio luego de la cena y minutos después escucharon sus quejidos. Al salir al patio descubrieron que dos de ellos ya estaban sin vida y temiendo que se tratara de algún tipo de envenenamiento, observaron en la vereda la presencia de un sapo gigante.

| etiquetas: sapo , undinarrain , perros
5 2 3 K 50 actualidad
14 comentarios
5 2 3 K 50 actualidad
reivaj01 #2 reivaj01
Tarde o temprano, tenía que pasar.



.  media
3 K 38
#1 Leclercia_adecarboxylata
Pobres perros. En un alarde de felicidad lamieron al sapo y el sapo se dejó querer sin saber ninguno el desenlace de todo ello.
1 K 26
devilinside #6 devilinside
#1 Sólo querían colocarse jugar
0 K 12
ctrlaltsupr1 #8 ctrlaltsupr1
Los sapos de aquí tienen veneno. El sapo común tiene en especial unas glandulas parótidas por las que expulsa veneno y creo que toda la piel es venenosa.
Las nutrias, que se los comen, lo saben bien. Los pelan cuidadosamente y abandonan la piel, vuelta como un guante del revés.
2 K 22
Torrezzno #12 Torrezzno
La madre del sapo
0 K 20
andando #3 andando
Ah vale, en sudamerica, aquí creo que no hay sapos venenosos y como decía sapo gigante pensaba que los había matado a bocaos
1 K 16
devilinside #9 devilinside
#3 Por el nombre del pueblo yo pensé inicialmente que podría haber sido en Navarra o Euskadi
1 K 22
sotillo #13 sotillo
#3 Aquí los puedes coger con la mano pero de esto a darle lametazos ya tienen que pasar alguna que otra cosa
1 K 20
#11 Tunguska08Chelyabinsk13 *
3 perros atacan a un sapo y sufren las consecuencias, ese es el titular real. Sensacionalista.
0 K 15
Connect #5 Connect
Sos un sapo!!
0 K 13
devilinside #7 devilinside
Oyoyoyoyoy
0 K 12
ehizabai #14 ehizabai
#0 Es Urdinarrain, no Undinarrain ("pez azul", en euskara, del apellido de un militar de origen vasco).
0 K 10

menéame