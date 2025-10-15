·
Santiago Íñiguez (IE University): “Debemos volver a las humanidades para aprender a trabajar con la IA”
Para el presidente ejecutivo de la institución educativa, la empatía y los vínculos interpersonales son pilares que elevarán a la sociedad frente al avance de la inteligencia artificial
#1
xaxipiruli
El titular podría ser, "Debemos volver a las humanidades", para no ser una sociedad disfuncional con IA o sin ella.
3
K
51
#3
cunaxa
#1
¿ Por qué vamos a ser una sociedad disfuncional ? ¿ Qué formación disfuncional crees que pueden tener los españoles para que digas eso ?
0
K
7
#6
xaxipiruli
#3
La tecnología corre más rápido que nosotros. Falta perspectiva y adaptación para no perdernos en el camino.
0
K
5
#5
doppel
#1
no va a quedar otra.
0
K
20
#4
Spirito
*
Las humanidades, la filosofía... deberían ser fundamentales en cualquier carrera y oficio de categoría.
1
K
29
#2
cunaxa
Viene a decir que la gente de ciencias es tonta.
Son muy cansinos estos prepotentes.
1
K
10
Son muy cansinos estos prepotentes.