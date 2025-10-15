edición general
Santiago Íñiguez (IE University): “Debemos volver a las humanidades para aprender a trabajar con la IA”

Para el presidente ejecutivo de la institución educativa, la empatía y los vínculos interpersonales son pilares que elevarán a la sociedad frente al avance de la inteligencia artificial

#1 xaxipiruli
El titular podría ser, "Debemos volver a las humanidades", para no ser una sociedad disfuncional con IA o sin ella.
#3 cunaxa
#1 ¿ Por qué vamos a ser una sociedad disfuncional ? ¿ Qué formación disfuncional crees que pueden tener los españoles para que digas eso ?
#6 xaxipiruli
#3 La tecnología corre más rápido que nosotros. Falta perspectiva y adaptación para no perdernos en el camino.
#5 doppel
#1 no va a quedar otra.
Spirito #4 Spirito *
Las humanidades, la filosofía... deberían ser fundamentales en cualquier carrera y oficio de categoría.
#2 cunaxa
Viene a decir que la gente de ciencias es tonta.
Son muy cansinos estos prepotentes.
