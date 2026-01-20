edición general
Santa Bárbara liderará en España el proyecto del futuro vehículo de combate europeo

La empresa Santa Bárbara Sistemas será el coordinador nacional del proyecto AURIGA, una iniciativa de la Unión Europea (UE) para diseñar y desarrollar el futuro vehículo de combate de infantería europeo modular y adaptable, que incorporará tecnologías innovadoras. El blindado mejorará la protección, movilidad y conciencia situacional dentro del Fondo Europeo de Defensa y, además de Santa Bárbara, participan también el grupo industrial italiano Leonardo, la multinacional británica BAE Systems y la compañía francesa KNDS.

