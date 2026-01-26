Sanidad y sindicatos acuerdan desbloquear nuevo Estatuto Marco

El acuerdo, que lleva negociándose tres años, ha sido aprobado junto a los sindicatos SATSE, UGT, CCOO y CSIF, pero no ha contado con el visto bueno del gallego CIG-Saúde ni de algunos de los sindicatos que representan a los médicos, que mantienen la huelga convocada a partir del próximo 16 de febrero, según han confirmado a RTVE Noticias.