Sanidad y sindicatos acuerdan desbloquear nuevo Estatuto Marco

El acuerdo, que lleva negociándose tres años, ha sido aprobado junto a los sindicatos SATSE, UGT, CCOO y CSIF, pero no ha contado con el visto bueno del gallego CIG-Saúde ni de algunos de los sindicatos que representan a los médicos, que mantienen la huelga convocada a partir del próximo 16 de febrero, según han confirmado a RTVE Noticias.

| etiquetas: sanidad , ccoo , ugt , nuevo , estatuto marco , sindicatos , huelga , febrero
#1 Pone en la entradilla que ha sido aprobado con los sindicatos SATSE, UGT, CCOO y CSIF, y ha sido rechazado por otros sindicatos médicos.
