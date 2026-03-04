edición general
La sanidad sigue sin ser universal en España: hay embarazadas migrantes que reciben una factura tras ir a urgencias

Un informe impulsado por el Consejo de Farmacéuticos reclama una normativa nacional que garantice la asistencia sanitaria a personas migrantes en todas las Comunidades Autónomas. Habla de una situación de confusión e incertidumbre que en la práctica deja sin atención a personas que la necesitan, por desconocimiento o miedo.

Pertinax
Si es "tras ir a urgencias" es porque se les ha atendido. Ahora llega la pregunta del millón que todos conocemos, pero algunes no quieren ver. Esta persona tiene una deuda con la sociedad. Eso es todo.
Cantro
Esto es más viejo que el agua caliente: la factura va para el servicio de salud o seguro de su país de origen, o a su bolsillo si eso no es posible
yoma
La sanidad si que es universal, pero no gratuita. Hay muchos españoles que reciben facturas después de asistir a un hospital público porque no tienen cubierto el servicio sanitario. Lo mismo que si van a un hospital privado pagan, pues si van a uno público también.
IrMaNDiÑo
#3 en los jospitales públicos de la Seguridad social, no cobran a ningún particular, sólo en casos de cobertura por un seguro, una indemnización o una mutua.
yoma
#5 En los hospitales públicos españoles se factura la atención sanitaria si el paciente no tiene cobertura (tarjeta sanitaria o equivalente). Aunque se garantiza la asistencia, especialmente en urgencias, los costes son facturados al paciente al considerarse "paciente privado" si no se demuestra el derecho a la sanidad gratuita. Hay gente que no tiene ningún tipo de cobertura y se le pasa la factura al paciente. Hay gente que llega a un hospital y cuando termina su atención se pasan por el Servicio de Prestaciones a pagar la correspondiente factura.
tdgwho
#5 Si yo, que estoy cubierto por Adeslas a través de MUFACE, voy a la sanidad pública, me pasan la factura.
cocococo
Es que "universal" significa para toda la gente con nacionalidad española, no para todo el mundo en el planeta Tierra y en el Universo.
IrMaNDiÑo
La cobertura médica en España es universal es decir, cubre a toda persona que resida en España, sea ciudadano español o no si esta empadronada en España, con permiso de residencia o de trabajo o sin esos documentos.
En el momento en que esa persona se toma una coca cola, esta contribuyendo con el pago del IVA correspondiente al mantenimiento de la Seguridad Social.
Expat_Guinea_Ecuatorial
#6 Muchas cocacolas iban a tener que tomarse para cubrir el gasto sanitario
silzul
#6 si solo existiera el IVA te lo compro... Pero, hay muchísimos más impuestos
lordban
#6 Con los 690.000 millones de cocacolas que se venden al año en el mundo nos daría para cubrirle la sanidad a todo el planeta, de hecho podrían ir al médico una vez cada 4 días. No necesitamos AGI ¡Has solventado el mundo!
